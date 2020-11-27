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Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu

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Bilim insanları, Tayland’ın Samu Sakhon kentinde 3 bin ile 5 yıl önce öldüğü düşünülen çok iyi korunmuş bir Bryde balinasının iskeletini ortaya çıkardı.

Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu

adece kafatasının 3 metre uzunluğunda olduğu belirtilen dev isketetin, bölgedeki tarih öncesi deniz seviyelerine ve biyoçeşitliliğe ilişkin önemli ipuçları barındırdığı belirtildi.



Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu - 1

Tayland'da 3 bin  ile  5 bin yaşları arasında olduğu düşünülen neredeyse mükemmel şekilde korunmuş bir balina iskeleti keşfedildi. Kemikler, Kasım ayının başlarında başkent Bangkok'un hemen batısındaki Samu Sakhon kentinde, sahilden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu.


Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu - 2

YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI KURTARILDI

Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa tarafından paylaşılan resimler ise kemiklerin neredeyse tamamen sağlam olduğunu gösteriyor.

Silpa-archa’nın belirttiğine göre, 3 metre uzunluğundaki kafatası, omurlar, kaburgalar, yüzgeçler ve bir kürek kemiği de dahil olmak üzere iskeletin şimdiye kadar yüzde  80'inden fazlası kurtarıldı.



Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu - 3

ARAŞTIRMALARA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI SAĞLAYACAK

12 metre uzunluğundaki dev iskeletin bir Bryde balinasına ait olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, keşfin özellikle prehistorik döneme ilişkin deniz seviyeleri ve biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan araştırmalara yeni bir bakış açışı sağlayabileceğini umuyor.


Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu - 4

ÇOK NADİR

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden biyolog Marcus Chua,  BBC'ye verdiği demeçte, Tayland’da kısmen fosilleşmiş deniz memelilerine ait kemiklerin bulunmasının çok nadir olduğunu ifade ederek, “Asya’da bu kadar iyi durumda bulunan çok az balina fosili var” ifadelerini kullandı.
Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu - 5

Chua, keşfin araştırmacıların geçmişteki belirli türler hakkında, bugünün Bryde balinalarıyla karşılaştırıldığında yaşanan evrimsel süreci açığa çıkarabileceğini ve iskeletin aynı zamanda "deniz seviyesi tahmini, tortu türleri ve o zamanki çağdaş biyolojik topluluklar dahil olmak üzere o zamanın paleobiyolojik ve jeolojik koşulları hakkında bilgi sağlayacağını açıkladı. 


Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu - 6

Diğer taraftan biyolog, Tayland Körfezi'nde son 10 bin yılda büyük değişiklikler meydana geldiğine dikkat çekerek,  deniz seviyesinin muhtemelen bugünkünden 4 metreye kadar daha yüksek olduğunu ve bölgedeki tektonik faaliyetlerin aktif olduğunu belirtti.


Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu - 7

HALA TAYLAND SULARINDA YÜZÜYORLAR

Dünya çapında ılıman ve tropikal sularda yaşayan Bryde balinaları bugün hala Tayland çevresindeki sularda yüzmeye devam ediyor.
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