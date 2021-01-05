Şehirlerdeki sıcaklıklar ortalama 4,5 derece ısınacak

Tüm dünyada etkisini hissettirmeye başlayan küresel ısınma, dünyanın geleceğini tehdit eden en önemli çevre sorunlarından birini oluşturuyor. ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yükselmeye devam etmesi halinde şehirlerdeki sıcaklıklarının yüzyılın sonuna kadar ortalama 4,5 derece ısınacağı konusunda uyardı

Araştırmacılar, dünyanın dört bir yanındaki kasaba ve şehirlerin ortalama sıcaklığının, yüzyılın sonuna kadar bugünkünden 4,5 santigrat derece daha sıcak olabileceğini açıkladı.



ABD’de yer alan Illinois Üniversitesi'nden bir ekip, iklim değişikliğinin etkisini daha iyi anlamak için, türünün ilk örneği olan bir çalışmada kentsel alanlara 26 farklı iklim modeli uyguladı.



Natural Climate Change dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı Doktor Lei Zhao, dünya nüfusunun yarısından fazlasının kasaba veya şehir gibi kentsel bir ortamda yaşadığını söyleyerek, "Şehirler kırsal veya banliyö alanlarından daha fazla ısınma eğilimindedir. Çünkü beton ve asfalttan inşa edilmiş yüzeyler daha fazla ısı emer ve soğumayı engeller. Bu değişkenleri küresel ısınma tahminlerine dahil etmek, gelecekteki kentsel iklimi anlamak için çok önemlidir. Ancak bunu yapmak zor olabilir” ifadelerini kullandı.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NDA HEDEFLENENİN İKİ KATINDAN FAZLASI

Bununla birlikte, 2015 yılında yaklaşık 200 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması, yüzyılın sonunda küresel sıcaklıkların Sanayi Devrimi öncesi seviyelerin 2 derece altında yükselmesini hedefliyor. Ancak, Doktor Zhao, gelecek 80 yıl içinde kentsel alanların hedeflenen seviyenin iki katından fazla ısınacağını bildirdi.



Zhao, ''Dünyanın dört bir yanındaki kentsel bölgeler, yüksek emisyonlu bir iklim değişikliği senaryosu altında 4 dereceden fazla ısınabilir” dedi.



Bununla birlikte Zhao, dünya yüzeyinin yalnızca yüzde üçünü işgal etmelerine rağmen, şehirlerin 2050 yılına kadar nüfusun yüzde 70'ini oluşturacağını ve 2100 yılına kadar iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek alanlar olduğunu ifade etti.

SERA GAZI EMİSYONLARI DÜŞSE BİLE KÜRESEL SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

"Isı artışı, su kıtlığı, hava kirliliği ve karbon emisyonları gibi küresel olarak tanınan birçok çevre sorunu, kentsel iklimin benzersizliği ve yüksek nüfus yoğunluğu nedeniyle yerleşim alanlarında daha da kötüleşiyor" diyen Zhao, ayrıca sera gazı emisyonlarında önemli düşüşler olsa bile, gezegendeki ortalama ısınmanın 1,9 derece artacağını bulduklarını açıkladı.



Bulgularımız, kentsel ısı stresini büyük ölçekte azaltmanın etkili bir yolu olarak yeşil altyapıyı destekliyor" diyen araştırmanın yazarları, politika yapıcıları ve yerel yöneticilere sera gazı emisyonlarını azaltmaları çağrısında bulundu.