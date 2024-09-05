Robotik Kodloma Kurslarına Teknoloji Desteği

İEZB, gençler için teknolojiye yönelimini sürdürüyor. Birlik, KKTC'nin teknolojide öncü firmalarından olan Akçaba Communications ile işbirliği protokolü imzaladı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği, 2. Yılına girdiği robotik kodlama kurslarına yatırım yapmaya devam ediyor. Son dönemde robotik kodlama eğitimlerinde büyük başarı elde eden ve gençlere robotik kodlama konusunda merak uyandıran İEZB, gençler için teknolojiye yönelimini sürdürüyor. Birlik, Ülkemizin teknolojide öncü firmalarından olan Akçaba Communications ile işbirliği protokolü imzaladı. Birlik Başkanı Serkan Kırmızı protokol törenindeki konuşmasında, Akçaba Communications Direktörü Faize Akçaba’ya Robotik Kodlama Kursları için gerekli altyapı ve teknolojik donanımlara destek vermesinden ötürü teşekkür etti.

İEZB İLE AKÇABA COMMUNICATIONS İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Son dönemde robotik kodlama eğitimlerinde büyük başarı elde eden ve gençlere robotik kodlama konusunda merak uyandıran İEZB, İskele’de, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde başlattığı ve geçtiğimiz günlerde online eğitime geçtiği Robotik Kodlama Kurslarında ikinci yılına girdi. “Geleceğe Mesajımız Var” sloganıyla yola çıkarak gençlerin elinden tutan ve onların yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, büyük ilgi gören Robotik Kodlama eğitimleri için bu kez de Ülkemizin teknolojide öncü firmalarından olan Akçaba Communications ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokole İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile Communications Direktörü Faize Akçaba imza attı.

KIRMIZI: “GENÇLER İKİ ÖNEMLİ PROJE ÜZERİNE ÇALIŞIYOR”

İEZB-MEM Robotik Kodlama Kurslarında geleceğin gençleri için teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni bir iş birliği ile de geleceğin gençlerine destek vermeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Communications Direktörü Faize Akçaba ile iş birliği protokolü imzalayan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, yaptığı konuşmada, iki yılda çok ilerleme kaydettiklerini belirtti ve kurslarda eğitim alan gençlerin 2 tane güzel proje için çalışmaya başladıklarının müjdesini verdi. Kısa zaman içerisinde bu projeden güzel sonuçlar almaya başlayacaklarına inanç belirten Kırmızı, projenin ülke altyapısı ve gelişimi için kullanılabileceğine de dikkat çekti. Kırmızı konuşmasında Akçaba Communications Direktörü Faize Akçaba’ya Robotik Kodlama Kursları için gerekli altyapı ve teknolojik donanımlara destek vermesinden ötürü teşekkür etti.

AKÇABA: “GENÇLERİN ROBOTİK KODLAMAYA YÖNELMESİ ÇOK KIYMETLİ”

İmza töreninde konuşan Akçaba Communications Direktörü Faize Akçaba ise gençlerin robotik kodlamaya yönelmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi, gençlerin teknoloji tüketicisi olmaktan çıkarıp, teknoloji üreticisi konumuna getireceğine dikkat çekti. Bu gelişmenin de ülkenin dijital dönüşümünü hızlandıracağına ve ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacağına da dikkat çeken Akçaba, Akçaba Communications olarak bu sürece katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirtti.