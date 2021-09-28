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Pfizer’dan ağızdan alınan Covid-19 ilacı

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BioNTech ile birlikte başarılı bir aşı geliştiren Pfizer, corona virüsünün bulaşmasını ve hücre içinde çoğalmasını önleyen bir ilaç için insanlı denemelere başlanacağını duyurdu

Pfizer’dan ağızdan alınan Covid-19 ilacı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve 4.7 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü etkisini sürdürüyor.

Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları hızla devam ederken, aşı şirketleri farklı ilaçlar üzerinde de çalışıyor. BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşı ile büyük başarı sağlayan ABD ilaç şirketi Pfizer, ağız yoluyla alınan yeni bir corona virüsü ilacı için denemelere başlayacaklarını duyurdu.

18 YAŞ ÜSTÜ 2 BİN 660 GÖNÜLLÜ

PF-07321332 adı verilen ilaç, corona virüsüne yakalanan ve semptom gösteren hastalar üzerinde denenerek, virüsün bulaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Daily Mail’in haberine göre, insanlı denemeler kapsamında aynı evde yaşayan 18 yaş üstü 2 bin 660 gönüllü seçilecek.

10 GÜN KULLANILACAK

Söz konusu yetişkin gönüllülerden corona virüsüne yakalananlara, geliştirilen ilaçtan günde iki kez verilecek. İlacı beş veya 10 gün boyunca kullanacak olan hastaların, corona virüsünü sağlıklı kişilere bulaştırıp bulaştırmadığı gözlenecek.

İlacın başarılı olması halinde virüsü hücre içinde çoğalma fırsatı bulamadan durdurması ve semptomların gelişmesini önlemesi bekleniyor.

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