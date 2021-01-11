Pfizer-BioNTech üretim kapasitesini 2 milyar doza yükseltti

Pfizer Inc. ve BioNTech SE, mRNA teknolojisiyle geliştirdikleri Kovid-19 aşının 2021 yılındaki üretim kapasitesini 2 milyar doz aşıya yükselttiğini açıkladı
BioNTech Pazartesi günü yaptığı bir sunumda, ortakların küresel çapta ülkeler tarafından talep edilen doz miktarlarını yönetmeyi amaçladıklarını ve şirket ortaklarının hedeflenen 2 milyar dozluk üretim kapasitesinin yarısından fazlasını taahhüt ettiklerini söyledi.
Sunuma göre, Almanya'nın Marburg kentinde Şubat ayı sonunda faaliyete geçmesi beklenen yeni bir üretim tesisi, yılda 750 milyon doz üretebilecek.
2021 yılı için önceki üretim hedefi 1,3 milyar doz olarak kaydedilmişti.
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