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Pfizer: Aşı 25 Aralık'tan önce kullanıma sunulabilir

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Bilim insanları Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 25 Aralık'tan önce Covid-19'a karşı kullanımına sunulabileceği belirtildi

Pfizer: Aşı 25 Aralık'tan önce kullanıma sunulabilir

Merkezi Amsterdam'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından, Aralık ayı başlarında BioNTech-Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen aşılara geçici ruhsat verilebileceği açıklanmıştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in Hollanda tıbbi sorumlusu Marc Kaptein, 25 Aralık'taki Noel Bayramı öncesi koronavirüs aşısına başlanmasının büyük olasılıkla mümkün olacağını açıkladı.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan Haber Saati (Nieuwsuur) programına konuşan Kaptein, 25-26 Aralık'ta kutlanan Hıristiyanların en önemli dini bayramı olan Noel'den önce aşılamaya başlamanın, şirketin en büyük hayali olduğunu söyledi.

Pfizer'in, bunu hırs haline getirdiğini vurgulayan Kapitein, "Bu senaryonun gerçeğe dönüşmesi gittikçe daha olası hale geliyor. Bu çok iyi bir haber" dedi.
Hollandalı yetkili, BioNTech - Pfizer tarafından geliştirilen aşıyı eksi 70 derecede tutacak donduruculara da gerek olmadığını belirtti. Kapitein'e göre, aşıların eksi 70 dercede saklanması zorunluluğu, gerçekte daha az sorun teşkil edecek.

Aşının çözülmesinden itibaren 5 gün boyunca buzdolabında saklanabileceğini söyleyen Pfizer yetkilisi, "Hayat kurtaran bir ilacı kim 5 gün bekletir? Sanırım saatler içinde hepsi kullanılır" diye konuştu.

Kapitein'e göre, Pfizer, aşıya gereğinden fazla talep helse bile, patenti yayınlamayacak. Şirkete, üretimi arttırmak için lisans vermesi yönünde eleştiriler var. Ancak ABD'li firma, bunun mantıklı olup olmadığını sorguluyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansı'nın, Pfizer ve Moderna aşılarına Aralık ayı ortalarında geçici ruhsat verebileceğini açıklamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından tüm aşıların uygun şekilde değerlendirileceğini belirten Von der Leyen, "Herşey yolunda giderse, EMA tarafından Aralık ayının ikinci yarısında koronavirüs aşıları için şartlı pazarlama izni verebilir" demişti.

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