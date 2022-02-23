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Ölen bir insanın beyin aktiviteleri görüntülendi

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Yeni araştırmaya göre bilim insanları ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez kaydetti. Beyin işlevlerinin ölüm anında rüya gören ya da meditasyon yapan bir insanla aynı şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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Ölen bir insanın beyin aktiviteleri görüntülendi

 

Bilim insanları, ölmekte olan bir insanın beyninin aktivitelerini ilk kez kayıt altına aldı.

"Rt.com"un haberine göre, bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliğini inceledi.

RÜYA GÖREN BİR İNSANLA AYNI

Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin "rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan" bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.

87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi.

"ÖNEMLİ ANILARI SON KEZ HATIRLAYABİLİR"

Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti.

 Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.
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