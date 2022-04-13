Normalden 50 kat daha büyük kuyruklu yıldız keşfedildi

Güneş Sistemi içerisinde yer alan en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi. 130 kilometre genişliğe ulaşan kuyruklu yıldız ortalamanın 50 kat üzerinde. C/2014 UN271 adındaki kuyruklu yıldızın saatte 35 bin kilometre hızla hareket ettiği tespit edildi

Henüz görevini tamamlamamış olan Hubble Uzay Teleskopu yeni bir keşfe imza attı.

Güneş Sistemi içerisinde yer alan en büyük kuyruklu yıldız keşfefildi. Mega kuyruklu yıldız olarak da anılan C/2014 UN271, yüzölçümü olarak Kocaeli'nden daha büyük.

Katı merkezi 130 kilometre uzunluğa ulaşan kuyruklu yıldız ortalamadan 50 kat daha büyük. Yayımlanan araştırmanın yazarlarından David Jewitt, "Bu kuyruklu yıldız kelimenin tam anlamıyla buzdağının görünen tarafı. Güneş Sistemi'nin uzak taraflarında görünmek için çok küçük duruyor" dedi.