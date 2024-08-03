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Nesli tükenmekte olan hayvanlar Ay'a gönderilecek

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Bilim insanları, Dünya'daki zengin hayvan çeşitliliğini korumak için Ay'a bir "biyolojik depo" yerleştirmek istiyor. Bu deponun, Ay'ın özellikle kutup bölgelerinde, güneş ışığı almayan kraterlerin bulunduğu, çok soğuk bir alana yerleştirilmesi öneriliyor

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Nesli tükenmekte olan hayvanlar Ay'a gönderilecek
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Elon Musk gibi girişimciler, küresel bir iklim felaketinden kurtulmayı sağlamak için insanları Ay'a veya Mars'a göndermek istiyor.
Peki böyle bir felaket durumunda gezegenimizin yaban hayatı ne olacak?
Bilim insanları, Dünya'daki zengin hayvan çeşitliliğini korumak için Ay'a bir "biyolojik depo" yerleştirmeyi önererek bu soruya bir cevap bulmuş olabilir.
5 KAT DAHA PAHALI OLACAK
Biyolojik depoda memelilerden sürüngenlere, kuşlara ve amfibilere kadar milyonlarca hayvan türüne ait dondurulmuş hücreler yer alacak.
Dünya'daki yaşamın yok olması durumunda, bu hücreler klonlanarak yeni yaşam yaratılması mümkün olabilir. Bu yaşam Dünya'da, Ay'da veya başka bir gezegende ortaya çıkabilir.
Bilim insanları Ay'da kurulacak bir biyolojik deponun tam maliyetini tahmin edemese de Dünya'dakinden beş kat daha pahalı olacağını, ancak bakımının daha ucuz olacağını öne sürüyor.
2 MİLYON TÜR YOK OLABİLİR
Ortalama 388 bin 200 kilometre uzaklıktaki Ay, Dünya'daki tüm hayvanları yok edebilecek bir iklim çöküşünden sağ çıkabilecek kadar uzak.
Aynı zamanda Dünya'daki gibi elektriğe ihtiyaç duymadan hayvan hücresi örneklerini dondurabilecek kadar soğuk. Bilim insanları, "biyolojik depolama alanının" Ay'ın özellikle kutup bölgelerinde, çok soğuk bir alana yerleştirilmesini öneriyor.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, hem hayvanlar hem de bitkiler dahil olmak üzere 2 milyon tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
 
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