banner480
banner69
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
64 0
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
22 0
 
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
62 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
19 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
662 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
31 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
banner529

NASA’dan tarihi keşif

banner476

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.

NASA’dan tarihi keşif
 

NASA’nın ilk kez Ay’ın güneşli yüzeyinde su izleri bulduğu açıklandı. Tarihi keşfin Stratosfer Gözlemevi Teleskobu SOFIA kullanılarak yapıldığı aktarıldı.

Suyun Clavius kraterinde tespit edildiği duyurulurken kraterin Ay’ın güney yarım küresinde olduğu ifade edildi.

NASA YÖNETİCİSİ PAYLAŞTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Ay’ın güneşli yüzeyindeki suyu doğruladıklarını bildirdi.

Bridenstine, “Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz ancak Ay’da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde” ifadelerini kullandı.

Daha önce 26 Ekim’de Ay hakkında ‘heyecan verici’ yeni bir keşfi açıklayacağını duyuran NASA, ‘Artemis’ adlı program çerçevesinde 2024’te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.