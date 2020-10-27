NASA’dan tarihi keşif

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.

NASA’nın ilk kez Ay’ın güneşli yüzeyinde su izleri bulduğu açıklandı. Tarihi keşfin Stratosfer Gözlemevi Teleskobu SOFIA kullanılarak yapıldığı aktarıldı.

Suyun Clavius kraterinde tespit edildiği duyurulurken kraterin Ay’ın güney yarım küresinde olduğu ifade edildi.

NASA YÖNETİCİSİ PAYLAŞTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Ay’ın güneşli yüzeyindeki suyu doğruladıklarını bildirdi.

Bridenstine, “Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz ancak Ay’da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde” ifadelerini kullandı.

Daha önce 26 Ekim’de Ay hakkında ‘heyecan verici’ yeni bir keşfi açıklayacağını duyuran NASA, ‘Artemis’ adlı program çerçevesinde 2024’te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.