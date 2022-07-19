banner762
banner815
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
18 0
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
12 0
 
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
37 0
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
12 0
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
20 0
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
28 0
21 0
banner797

NASA’dan Mars’ta garip keşif: Gerçeği öğrenen şaştı kaldı

banner476

NASA, Mars'ın yüzeyinde inceleme yapan Perseverance mekiğinden elde edilen görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Jezero Krateri'nde bulunan gümüş renkli obje ise şaşkınlık yarattı.

banner825
NASA’dan Mars’ta garip keşif: Gerçeği öğrenen şaştı kaldı

 

 

 ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars’ta incelemelerde bulunan mekik Perseverance’ın elde ettiği görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde dikkat çekici parlak gümüşi renkte bir obje ise tartışma yarattı. Paylaşılan görüntülerde başta tanımlanamayan obje Jezero Krateri’ndeki iki kayanın arasında görülüyor.

Başta bunun Mars’a özgü bir cisim olduğunu tahmin eden uzmanlar daha sonra incelemeleri tamamlayarak bu materyalin Dünya’dan olduğuna kanaat getirdi.

Yetkililer Twitter hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada bu “keşif” ile ilgili konuştu. Uzmanlar, “Ekibimiz beklenmedik bir keşifte bulundu. Bu, 2021’de Mars’a aracın iniş yaptığı sırada kullanılan füze güdümlü araçtan kalma termal bir battaniye parçası” açıklamasını yaptı.

Geçen yılın Şubat ayından beri Kızıl Gezegen’de olan araçtan bu “çöpün” düşmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Mars’ın da insan yapımı çöplerle kirletilmesine tepki gösterdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.