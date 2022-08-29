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NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor

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NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya fırlatılacak. Ancak test uçuşunda insan astronotlar bulunmasa da Snoopy ve Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Koyun Shaun oyuncakları Ay'a gönderilecek. Kapsülün bugün TSİ 15.30 sularında fırlatılması planlanıyor

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NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor

 

 

 ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 2

NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 3

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 4

SEVİMLİ ASTRONOTLAR: SNOOPY VE KOYUN SHAUN

Bununla birlikte NASA, insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurdu. Ajans'tan yapılan açıklamaya göre bunların arasında ünlü çizgi film karakteri Snoopy'nin pelüş oyuncağı ve dört lego insan bulunuyor.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 5

Çocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 6

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 7

Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 8

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 9

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 10

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 11

FIRLATMANIN GÖREVİ

Fırlatmanın saati TSİ 15.33 olarak belirlendi.

Görevi, Orion adlı bir test kapsülünü Dünya`dan uzağa itmek olacak. Bu uzay aracı, Ay'ın etrafında bir tur dönerek Dünya'ya geri dönecek. Görevde ısı kalkanlarının ne kadar dayanıklı olduğu tespit edilecek.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 12

Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis 2 göreviyle, 2024'te insanlı uçuş denenecek ancak bu uçuşta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 13

2025 yılında ise Artemis 3 görevi başlayacak ve insanlar Ay'a yeniden ayak basacak. Nasa astronotu Randy Bresnik, "Bu Artemis 1 uçuşuyla Artemis 2 mürettebatlı görevi için nelerin riskli olabileceğini belirleyeceğiz" dedi.


NASA Snoopy ve Koyun Shaun'u Ay'a gönderiyor: Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor - 14
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