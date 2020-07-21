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NASA'dan göktaşı açıklaması

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NASA potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının Dünya’ya yaklaştığını duyurdu. Açıklamada söz konusu göktaşının uzay boşluğunda saatte 48 bin km hızla ilerlediği bilgisine de yer verildi.

NASA'dan göktaşı açıklaması
21 Temmuz 2020 Salı 10:03

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) potansiyel olarak tehlikeli görülen bir göktaşının gezegenimize yakın bir konumdan geçeceğini duyurdu. 

NASA'dan göktaşı açıklaması (Potansiyel tehlike sınıfında) - 1

NASA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre 2020ND diye adlandırılan ve saatte 48 bin km hızla ilerleyen göktaşı gezegenimize en yakın geçişini 24 Temmuz’da gerçekleştirecek.  

  

NASA'dan göktaşı açıklaması (Potansiyel tehlike sınıfında) - 3

170 metre büyüklüğündeki göktaşının Dünya'nın yaklaşık 0,034 astronomik birim yakınından geçeceği tahmin ediliyor. 1 astronomik birim 149 milyon 599 bin kilometreye tekabül ediyor. 

NASA'dan göktaşı açıklaması (Potansiyel tehlike sınıfında) - 4

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. 

NASA'dan göktaşı açıklaması (Potansiyel tehlike sınıfında) - 5

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. 

NASA'dan göktaşı açıklaması (Potansiyel tehlike sınıfında) - 6

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. 

NASA'dan göktaşı açıklaması (Potansiyel tehlike sınıfında) - 7

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu. 

NASA'dan göktaşı açıklaması (Potansiyel tehlike sınıfında) - 8

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek. 

NASA'dan göktaşı açıklaması (Potansiyel tehlike sınıfında) - 9

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

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