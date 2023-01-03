NASA'dan dikkat çeken Ay açıklaması

NASA Başkanı Bill Nelson, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etme çalışması içinde olan Çin’in, yakın gelecekte Ay’ı kendi toprağı ilan edebileceğini söyledi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, Çin’in Ay’ı kendi bölgesi olarak talep edebileceğini ve ABD astronotlarının Ay’a inmesini yasaklayabileceğini açıkladı. Nelson, ABD merkezli siyasi haber sitesi “Politico”ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ben ve NASA’daki diğer uzmanlar, Çin Ay’a ulaştığında, burada ne yapmayı planladığı konusunda ABD adına giderek daha fazla endişeleniyoruz. Çünkü, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etmeye çalışan Çin, yakın bir gelecekte Ay’ı kendi toprağı ilan edebilir. Bu ülke, Ay yüzeyinde kaynaklar açısından zengin yerleri tutmaya çalışıyor.”

‘UZAKLAŞIN BURADAN’

Çin’in Ay’ın kaynaklarını sahiplenebilmek için başta ABD olmak üzere diğer ülkeleri engellemeye çalışacağını belirten Nelson şöyle devam etti:

“Şurası bir gerçek ki süper güçler, uzayı parselleme yarışı içinde. Bu nedenle Çin’in bilimsel araştırma kisvesi altında Ay’da bir yere ulaşmamasına dikkat etsek iyi olur. Çin dediğim gibi yakın bir gelecekte diğer ülkelere ‘Uzak durun buradan, çünkü burada biz varız, Ay bizim hâkimiyetimiz altında’ diyebilir.”

DİKKAT ÇEKİCİ ZAMANLAMA

NASA Başkanı Bill Nelson’un söz konusu endişesini, üç Çinli astronotun Çin’e ait yeni bir uzay istasyonu inşa etmek amacıyla çıktıkları 6 aylık bir uzay yolculuğundan dönmelerinden bir ay sonra dile getirmesi dikkati çekti. Aralık ayında bir Ay yörüngesi yolculuğunu tamamlayan ABD’nin uzay kurumu NASA, 2025 yılına kadar Dünya’nın uydusunda daha kalıcı bir varlık oluşturma peşinde.