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Moderna‘nın Covid-19 aşısı ergenlerde etkili oldu

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Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ergenlerde etkili olduğu belirtildi

Moderna‘nın Covid-19 aşısı ergenlerde etkili oldu

Moderna'nin Covid-19 aşısının 12-17 yaş arasındaki gençlerde etkili olduğu belirlendi.

Moderna konuya ilişkin yayınladığı bildiride ergenlerle yapılan araştırmalarda aşının Covid'i önleme konusunda yuzde 93 ile 100 arasında etkili olduğunu duyurdu.

12-17 yaş arası grubun aşıya olumlu tepki verdiği ve önemli bir güvenlik endişesi gözlemlenmediği belirtildi.

ABD’de şu anda 18 yaş ve üstü için onaylanan aşının yakında ergenler için de onay alan ikinci aşı olması bekleniyor. Bu ay başında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer-Biontech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını onaylamıştı.

Moderna CEO’su Stephane Bancel Haziran başında sonuçları FDA ve küresel çapta regülatörlerle paylaşacaklarını ve onay isteyeceklerini bildirdi.

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