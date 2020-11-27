banner480
banner572
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
19 0
Ralli arabaları kontrolden geçti
Ralli arabaları kontrolden geçti
12 0
 
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
77 0
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
17 0
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
18 0
182 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
banner529
banner570

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu

banner476

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu

Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yan etkiler arasında ilk dozda aşının yapıldığı bölgede acı olduğu ifade edilirken; ikinci dozda bazı gönüllülerde, eklem, kas ve baş ağrıları saptandı.

Amerikan Tabipler Birliği’nde görev yapan bilim insanları, Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yan etkilerini açıkladı.

MODERNA’NIN TESTLERİNE KATILAN GÖNÜLLÜLERDE AĞRI VE ACI TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Moderna’nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7’sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi. İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’unda kas ağrısı, yüzde 5.2’sinde eklem, yüzde 4.5’inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren ‘şiddetli’ ateş yaşadığı ifade edildi.

PFİZER’İN TESTLERİNE KATILANLARDA BAŞ AĞRISI SAPTANDI

Pfizer’in testlerine katılan kişilerin yüzde 4’ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.