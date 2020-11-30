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Moderna, koronavirüs aşısı için kullanım onayına başvurdu

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Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu

Moderna, koronavirüs aşısı için kullanım onayına başvurdu

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve Avrupa Birliği'nde kullanım onayı başvurusunda bulundu.

Düzenleyici kuruluşlar, Moderna'nın mRNA teknolojisine dayanan aşısının güvenli ve etkili olduğu sonucuna varırsa, aşı için "acil kullanım onayı" verebilecek.

Moderna'nın son faz denemelerine 30 bin kişi katılmış, bu aşamada aşının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığı duyurulmuştu.

196 vakayla yapılan son araştırmada da, aşının yüzde 94,1 koruyuculuk sağladığı tespit edildi. Aşı denemesine katılan kişilerden hiçbiri koronavirüsü ağır semptomlarla geçirmedi.

Geliştirdiği aşının güvenlik onayı almaya hazır olduğunu kaydeden Moderna şirketi, aşı sayesinde koronavirüsün yalnızca grip benzeri hafif etkilerle geçilebileceğini belirtti.
Moderna şirketinin CEO'su Stephane Bancel, aşının tedariği için hazır olduklarını belirterek "Milyonlarca dozu hazırladık" dedi.

Pfizer ve BioNTech işbirliğiyle hazırlanan ve yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuk sağladığı tespit edilen aşı da ABD'de onay aşamasında bulunuyor.

İngiltere'de de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliğiyle hazırlanan aşı düzenleyici kuruluşların onayını bekliyor.

mRNA aşısı neden önemli?

Bilim insanları BioNTech ve Moderna'nın genetik teknolojiyi kullanarak geliştirdiği Covid-19 aşılarından alınan olumlu verilerin, koronovirüs salgınının ötesinde sonuçları olabileceğini söylüyor.

Bu yeni yaklaşımın kanser, kalp ve enfeksiyon hastalıkları tedavisinde de çığır açabileceği belirtiliyor.
 

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