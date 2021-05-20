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Microsoft Explorer tarihe karışıyor

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Microsoft, internet tarayıcısı ‘Internet Explorer’ı 2022’de emekliye ayıracağını duyurdu

Microsoft Explorer tarihe karışıyor

Microsoft, 1995’te kurulan internet tarayıcısı Internet Explorer’ı Haziran 2022 itibariyle emekliye ayıracağını, yerine Microsoft Edge tarayıcısının geçeceğini duyurdu.

Şirket konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Microsoft Edge’in bu sorumluluğu ve daha fazlasını gerçekleştirme kapasitesi olduğunu, Internet Explorer’ın 15 Haziran 2022 itibariyle emekliye ayrılacağını duyurdu.

Edge Proje Yöneticisi Sena Lyndersay Edge’in daha hızlı, daha güvenli ve daha modern tarayıcı deneyimi sunduğunu bildirdi.

Explorer 15 Haziran’da emekliye ayrıldıktan sonra kullanıcılar otomatik olarak Microsoft Edge’e yönlendirilecek.

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