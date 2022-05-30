Meta'da yeni tartışma: "Kadın Avatara tecavüz"

İsmi açıklanmayan bir kadın araştırmacı, Meta'nın sosyal ağ platformu Horizon World'de kullanıcıların davranışlarını incelemek istedi. Ancak, sanal gerçeklik (VR) gözlüğünü taktıktan bir saat sonra avatarının tecavüze uğradığını açıkladı. Söz konusu durum, dijital ortamlarda güvenlik sorunları ve cinsel şiddet kavramının daha geniş bir şekilde tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, cinsel şiddetin her zaman fiziksel bir durum olmadığını vurgulayarak, sanal ortamlarda yaşanan bu tip olayların, fiziksel dünyada olduğu kadar ciddi bir durum olduğu konusunda uyardu

Yeni bir rapora göre, Meta'nın Horizon Worlds Metaverse uygulamasında bir kadın bir yabancı tarafından " tecavüze uğradı", başka bir kullanıcı ise bu esnada yanından geçti.

Şirketlerin artan gücünü dizginlemek için kampanyalar yürüten kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan SumOfUs, bu ay 21 yaşındaki bir araştırmacıyı sanal dünyaya gönderdi. Platformu kullanmaya başladıktan yaklaşık bir saat sonra araştırmanın avatarı cinsel saldırıya uğradı.

İsmi açıklanmayan araştırmacı, "O kadar hızlı oldu ki, neye uğradığıma şaşırdım. Bir yanım bunun gerçek vücudum olmadığını söylüyordu, bir yanım da korkmuştu. Ama bunun önemli bir araştırma olduğunu düşündüm“ dedi.

META'DAN KİŞİSEL SINIR ÖZELLİĞİ AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklama yapan bir Meta sözcüsü, araştırmacının Kişisel Sınır (Personal Boundary) özelliğinin açık olmadığını vurguladı. Bu özelliğin, “varsayılan olarak açık olduğu” ve kullanıcıların arkadaşları olmayan kişileri, avatarlarından 1,2 metre uzaklıkta kalması sağladığı açıklandı.

Meta sözcüsü, “"Kişisel Sınır özelliği, arkadaş olmayanların kişilerin istenmeyen etkileşimlerden kaçınması için geliştirildi. Tanımadığınız kişilere karşı güvenlik özelliğini kapatmanızı önermiyoruz” diye konuştu.

Diğer taraftan, Horizon Worlds, geçen Aralık ayında Meta tarafından piyasaya sürüldü ve kullanıcıların başkalarıyla bir araya gelmelerine, oyun oynamalarına ve kendi sanal dünyalarını oluşturmalarına olanak tanıyor. Bu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in platformu bir 'metaverse'e, gerçek insanların avatarlarını içeren ortak bir sanal ortak alana, dönüştürme tutkusunun ilk adımı olarak ortaya çıktı.

"ÇOK KAFA KARIŞTIRICI VE RAHATSIZ EDİCİ BİR DENEYİM"

SumOfUs, bu hafta yayınlanan 'Metaverse: Başka Bir Toksik İçerik Çöplüğü' başlıklı yeni bir raporda, genç bir araştırmacı uygulamayı bir Oculus başlığı kullanarak test ettiğinde neler olduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Rapora göre, araştırmacı kadın görünümlü ve kadın sesine sahip bir avatarla içeri girdi ve bir saat içinde cinsel saldırıya uğradı. Meta'nın Kişisel Sınır ayarı varsayılan olarak açıkken, araştırmacı başka bir kullanıcı tarafından teşvik edilerek bunu kapatmaya karar verdi.



Kişisel Sınır devre dışı bırakıldığında diğer avatarlar araştırmacının avatarına sanal olarak dokunabildiler, bu da el kumandalarının titreşmesine neden olarak 'çok kafa karıştırıcı ve hatta rahatsız edici bir fiziksel deneyim yarattı.



Öte yandan Meta, sanal gerçeklikte insanların güvende kalmasına yardımcı olacak çeşitli araçlara sahip olduğunu vurguladı. Platform tarafından yapılan açıklamada, “Buna, sizi rahatsız eden kişileri engellemenin yanı sıra, kişileri veya içeriği bildirme olanağı sağlayan bir Güvenli Bölge düğmesi de dahildir. Ürünlerimizi kullanan herkesin iyi bir deneyim yaşamasını ve bu gibi durumlarda yardımcı olabilecek araçları kolayca bulmasını istiyoruz, böyle harekete geçebiliriz" denildi.

"SANAL ORTAMDA YAŞANAN CİNSEL ŞİDDET CİDDİYE ALINMALI"

Ancak, uzmanlar daha önce Meta'nın Metaverse'deki güvenliğe yönelik tutumunu eleştirmişti. Aralık ayında, platformda meydana gelen benzer bir taciz olayından sonra Technology Review'e konuşan Washington Üniversitesi'nde çevrimiçi taciz araştırmacısı Katherine Cross, "Genel olarak konuşursak, şirketler çevrimiçi istismarı ele aldıklarında, çözümleri bunu kullanıcıya dış kaynak sağlamak ve şunu söylemektir: ‘Burada size kendinize bakma gücü veriyoruz’. Günün sonunda, sanal gerçeklik alanlarının doğası öyle ki, kullanıcıyı fiziksel olarak belirli bir alanda olduklarını, her bedensel eyleminin bir 3B ortamda gerçekleştiğini düşünmeleri için, kandırmak için tasarlanmıştır.

Bu alanda duygusal tepkilerin neden daha güçlü olabileceğinin ve VR'nin neden aynı iç sinir sistemini ve psikolojik tepkileri tetiklediğinin bir nedeni de bu” diye konuştu.

Bunun yanı sıra, sanal dünyada taciz genellikle fiziksel dünyaya göre daha az ciddi kabul edilirken, başka bir uzman bunun daha az ciddi olmayan başka bir cinsel şiddet biçimi olduğunu vurguladı.

Ohio State Üniversitesi'nde yeni teknolojiler araştırmacısı olan Profesör Jesse Fox, "İnsanların cinsel tacizin hiçbir zaman fiziksel bir şey olmak zorunda olmadığını akıllarında tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu sözlü olabilir ve evet, sanal bir deneyim de olabilir” açıklamasını yaptı.