Arktik’teki büyük tehlike: Donmuş haldeki metan yatakları çözünmeye başladı

İklim değişikliği nedeniyle, küresel ortalamanın iki katından fazla ısınan Kuzey Kutbu adım adım felakete sürükleniyor. Bilim insanları, Arktik Okyanusu'nda donmuş halde bulunan metan gazının çözünmeye başladığını ve Doğu Sibirya kıyılarında geniş bir alanına yayıldığını açıkladı. Araştırmacılar, metanın salınmasının küresel ısınmanın hızını belirgin bir şekilde artıracağı konusunda uyardı. Karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir ısınma etkisine sahip olan metan, ani iklim değişikliği için en güçlü faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kuzey Kutbu'ndaki yamaç çökeltilerinde, hidratlar olarak bilinen büyük miktarda donmuş metan ie birilikte çeşitli gazlar bulunuyor. Bununla birlikte, metan, karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir ısıtma etkisine sahip ve bu da onu sera gazlarının en tehlikelisi haline getiriyor. ABD Jeoloji Araştırmaları kurumu, daha önce Kuzey Kutbu’ndaki hidrat istikrarsızlaşmasını ani iklim değişikliği için en ciddi dört tehlikeden biri olarak listelemişti.

Uluslararası araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada, Rus araştırma gemisi "Akademik Keldysh" ile yola koyulan ekip, hidratların bir kısmının suda çözündüğünü ve yüzeydeki metan seviyelerinin normalde beklenenden çok daha yüksek olduğunu keşfetti.

OLMASI GEREKENDEN 400 KAT DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, ayrıca metanın atmosfere yayıldığını da ifade etti. Laptev Denizi'nin yüzeyinden 350 metre derinliğine kadar olan kısmında llitre başına bin 600 nanomole oranında metan konsantrosyou bulundu. Araştımacılar, bunun olması gerekenden 400 kat daha yüksek olduğunu bildirdi.

SİBİRYA'DA DOĞA BOZULMAYA BAŞLADI

Stockholm Üniversitesi’nden Örjan Gustafsson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda, küresel ısınma üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemel değil, ancak önemli olan nokta bu sürecin şimdi tetiklenmiş olması. Doğu Sibirya'nın metan hidrat sistemi bozuldu ve süreç devam edecek” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ISINMADA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Bununla birlikte, donmuş metanın çözündüğü keşfi, küresel ısınmanın hızını artırabilecek yeni bir kırılma noktasına ulaşıldığına dair endişeleri artırıyor.

Araştırmacılar tarafından Kuzey Kutbu, okyanustaki donmuş metan yataklarının sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Kutup Dairesi’nde küresel sıcaklıkların ortalama iki katından fazla yükselmesiyle birlikte, donmuş metanın hangi hızla, ne kadar sürede atmosferde tehlikeli boyutlara ulaşabileceği şu anda iklim modellemelerinin temel konularından birini oluşturuyor.

Rusya Bilimler Akademisi'nden Igor Semiletov, hitratlardaki bozulmanın daha önce bulunanlardan "önemli ölçüde daha büyük" olduğunu söyledi. Semiletov, "Metan gazının aktif olarak salındığı şu ana kadar bilinmiyordu. Potansiyel olarak çok ciddi küresel sonuçları olabilir” dedi.

NEDENİ İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bununla birlikte, bilim insaNları Kuzey Kutbu’ndaki İstikrarsızlığın en temel nedeninin sıcak Atlantik akıntılarının doğu Arktik'e girmesi olarak açıkladı. "Atlantifikasyon" olarak adlandırılan durumun insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Diğer taraftan, Dünya’nın en soğuk bölgesi olan Sibirya’da peş peşe sıcaklık rekoru kırıldı. Haziran aylarında ortalama sıcaklığın 9 derece olduğu Yakutsk’ta termometreler gündüzleri 38 dereceyi gösterdi. Bilim insanları bu nedenle, karbondioksit ve metan emisyonlarının en az 600 kat daha artmış olabileceğini bildirdi. Öte yandan, Kuzey Buz Denizi bu yıl ilk defa Ekim ayı gelmesine rağmen donmadı.