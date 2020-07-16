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Koronavirüsten daha ölümcül

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ABD’nin Colorado eyaletinde bir sincabın bubonik veba testi pozitif çıktı. Böylelikle hıyarcıklı veba olarak da bilinen bubonik veba Çin ve Moğolistan’ın ardından ABD’ye de sıçramış oldu.

Koronavirüsten daha ölümcül
16 Temmuz 2020 Perşembe 15:48

ABD’nin Colorado eyaletinde bir sincabın bubonik (hıyarcıklı) veba testi pozitif çıktı. CNN’de yer alan habere göre, 11 Temmuz’da test sonucu pozitif çıkan sincap Colorado’nun Morrison bölgesinde görülen ilk vaka olarak kaydedildi.

Yetkililer vakanın görülmesinin ardından vebanın gerekli önlemler alınmazsa hem insanları hem hayvanları etkileyebileceğini duyurdu.

İNSANLARA BULAŞABİLEN EN YAYGIN TÜRÜ

Tedavi edilmezse ölümcül olan vebaya, Yersinia pestis isimli çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan hayvansal bir bakteri neden oluyor. Hıyarcıklı veba, hastalığın en insanlara bulaşabilen en yaygın türü olarak kaydedildi.

Hastalık adını bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor. 2010 ile 2015 yılları arasında dünya çapında 3 bin 248 vaka bildirildi ve bunların 584’ü hayatını kaybetti.

Moğolistan’da bu hafta 15 yaşında bir çocuk, bubonik veba sebebiyle hayatını kaybetti.

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