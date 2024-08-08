“KKTC’ye dijital altyapı desteğinde kararlıyız”

Ankara’daki toplantıya yeni Büyükelçi Serim de katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nda, “Dijital Türkiye” toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve yeni Lefkoşa Büyükelçisi Serim de katıldı. Yeni Büyükelçi Serim, “KKTC’ye sahip olduğumuz dijital altyapı ile destek vermeye kararlıyız” mesajını paylaştı





Ankara’da "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması" toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıya, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de katılım sağladı.

Yasin Ekrem Serim, toplantıya ilişkin mesaj paylaştı. Serim, KKTC başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelere de Türkiye’nin sahip olduğu dijital altyapı ile destek vermeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Yasin Ekrem Serim, Türkiye Yüzyılı'nda, Bakanlık olarak dijital sisteme entegre edecekleri yeni hizmetlerle yurtdışında yaşayan vatandaşların işlemlerini daha da kolaylaştıracaklarını da belirtti.

Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Serim, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması" toplantımızı gerçekleştirdik.

Türkiye Yüzyılı'nda, Bakanlık olarak dijital sisteme entegre edeceğimiz yeni hizmetlerle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın işlemlerini daha da kolaylaştıracağız.

Başta KKTC olmak üzere dost ve kardeş ülkelere de sahip olduğumuz dijital altyapı ile destek vermeye kararlıyız”

