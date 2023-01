Kıyamet Günü Saati güncellendi: Dünya felakete 10 saniye daha yaklaştı

Dünya şu anda felakete her zamankinden daha yakın... İnsanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Günü Saati, gece yarısından önce 90 saniyeye sıfırlandı. Sembolik olan saati çalıştıran uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşının, insanlığın yok olmaya riskinin şimdiye kadarki en yüksek seviyede olmasının büyük bir nedeni olduğunu söyledi. Saat, Covid-19 salgını ve küresel ısınma korkuları nedeniyle 2020'de gece yarısına 100 saniye kalacak şekilde ayarlanmıştı.

ABD’de Bulletin of the Atomic Scientists’in (Atomik Bilim İnsanları) bilim ve güvenlik kurulu, Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi. Araştırmacılar, saati gece yarısına 90 saniye kala şeklinde uyarlayarak, insanlığın uygulamanın başladığı 1947 yılından bu yana felakete en yakın olduğunu aktardı. Bilim insanları, bu durumun büyük ölçüde Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklandığını vurguladı.

Bununla birlikte, Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor. Bu yıl saatte, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin geçen Şubat ayında başlayıp Avrupa'da bir savaşı ve yeni bir mülteci akınını tetiklemesinden bu yana ilk kez saatte tam bir güncelleme yapıldı.

Saat, 2020'de gece yarısına 100 saniye kala olarak ayarlandığında da bir heyecan yaratmış, o yıl ünlü saat ilk kez dakikalardan çok saniyelere inmişti.

NÜKLEER SAVAŞ, KÜRESEL ISINMA VE BİYOLOJİK SİLAH TEHDİDİ

Diğer taraftan Kıyamet Günü Saati’nin arkasındaki bilim insanları, onu insanlığı, kendisinden gelen tehditlere karşı uyarmak için kullanıyor. Bu tehditler arasında, nükleer savaş, küresel ısınma ve biyolojik silahlar başı çekiyor.

"BİR UÇURUMUN EŞİĞİNDEYİZ"

Eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson,Kıyamet Günü Saati’ndenki yeni güncelleme hakkında şunları söyledi:

"Kıyamet Günü Saati tüm insanlık için alarm veriyor. Bir uçurumun eşiğindeyiz ve liderlerimiz yeterli hızda hareket etmiyor.”

Kıyamet Günü Saati’in yelkovan ve akrebi şu anda gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlı şekilde bulunuyor. Gece yarısı ise nükleer felaketi gösteriyor. Yani, insanlık şu an sahip olduğu nükleer silahların tamamının kullanılması ile 90 saniye içinde kendini yok edebilir. Başlangıçta saat gece yarısına yedi dakika olarak ayarlanmıştı.

Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti.

EINSTEIN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN KURULDU

Öte yandan, Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi.

Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.