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Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü kuruldu

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Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü kuruldu

Uzay bilimleri konusunda araştırmalar yapmak amacıyla Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü kuruldu.

Kurucular Adına Av. Barış Mamalı yaptığı yazılı açıklamada, “Bu Enstitü ile coğrafyamız üzerinde yapılacak olan uzay araştırmalarını, geniş kapsamda başlatmak ve genelde toplum, özelde ise genç nesillerin uzay bilimleri konusunda ilgi ve bilgisini artırarak donanımlarını güçlendirmek amaçlanmaktadır” dedi. 

Bir grup araştırmacı ve içerisinde Galacticorbit yöneticilerinin de olduğu girişimci tarafından kurulduğunu belirten Mamalı, “Astronomi ve Astrofizik alanlarında çalışmaları sürdürüp Kuzey Kıbrıs’ta uzay araştırma ve gözlemlerini kapsamlı şekilde başlatmayı da hedefleri arasına almıştır” dedi.

Mamalı, Enstitü’nün  sosyal medyada facebook / Galacticorbit Science ve instagram / galacticorbit sayfalarından yayın yapacağını da kaydetti.

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