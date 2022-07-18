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Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması

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Google Play Store'da yer alan 8 uygulama kullanıcıların parasını çalıyor. Uygulamaların toplam indirmesi 3 milyonun üzerinde. Güvenlik uzmanları bu uygulamaların silinmesini önerdi

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Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması

 Bir güvenlik araştırmacısı Android işletim sistemiyle çalışan telefonları hedef alan uygulamaları tespit etti.


Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 2

Google Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.


Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 3

Yazılım uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere üye etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında keşfedilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık altı ay sürdü.


 
Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 4

Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez indirildi.


Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 5

Güvenlik uzmanları hem telefonunuzu hem paranızı korumanız için aşağıdaki uygulamaların hemen silinmesini tavsiye ediyor.


Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 6

İşte zararlı yazılım içeren kötü uygulamalar...

Razer Keyboard & Theme — 10,000+ indirme
Vlog Star Video Editor — 1,000,000+ indirme


 
Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 7

Funny Camera — 500,000+ indirme
Coco Camera — 1,000+ indirme
Creative 3D Launcher — 1,000,000+ indirme


Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması: 3 milyondan fazla indirildiler - 8

GIF Keyboard — 100,000+ indirme
Freeglow Camera — 5,000+ indirme
Wow Camera — 100,00+ indirme

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