Kapanmak Üzere Olan Telefonunuzun Pil Ömrünü Uzatmak İçin Yapmanız Gereken 9 Şey

Gün içinde şarj aletinden uzaklaşamıyorsanız size bazı önerilerimiz var

Bütün gün dışardasınız ya da bir seyahate çıktınız veya yeni bir şehri keşfediyorsunuz. Birden telefonunuzun pilinin azaldığını fark ediyorsunuz ve yanınızda şarj cihazı götürmeyi unuttunuz. Yeni bir şarj cihazı satın almak her zaman mümkün olmayabilir. Telefonunuzun şarjının bitmesi dünyanın sonu olmasa da, hayatın birçok alanında telefonlara bağlı olduğumuzu kabul etmek gerekiyor. Neyse ki, telefonun pil ömrünü uzatmanın ve bir şarj cihazına ulaşmadan önce biraz zaman kazanmanın bazı yolları var. Gelin telefonun pil ömrünü uzatabilmek için uzmanların tavsiyelerini detaylıca inceleyelim.

Düşük güç modunu açın

Günümüzde çoğu telefonun pil tasarrufu özelliği bulunuyor. Örneğin iPhone’larda ‘düşük güç modu’ adı verilen bir özellik var. iPhone’lar ve bazı akıllı telefonlar, şarj %20’nin altına düştüğünde kullanıcılara düşük güç modunu açmak isteyip istemediklerini otomatik olarak soruyor. Düşük güç modunu, şarj %20’nin altına düşmeden açmak ise daha fazla güç tasarrufu sağlayabilir. iPhone’larda “Ayarlar” kısmında Pil sekmesinin altındaki “düşük güç modu” seçeneğini ve Android telefonlarda aynı yerde benzer “pil tasarruf modu” özelliğini bulabilirsiniz.

Konum servislerini etkisiz hale getirin

Telefonunuzdaki bazı uygulamalar açık olmasa da konumunuzu yakından takip ediyor. Bu da telefon şarjının daha hızlı tükenmesine neden oluyor. Telefonunuzun ayarlar bölümüne girip tüm uygulamalar için aynı anda konum izleme özelliğini kapatmanız veya tek tek gözden geçirmeniz tavsiye ediliyor. Konum servislerini kapatarak, bu uygulamaların daha az güç kullanmasını sağlamış olursunuz.

Ekran parlaklığını azaltın

Telefonunuzun ekranı en çok güç tüketen bileşenlerinden biridir. Bu nedenle parlaklık maksimumda olursa pilin kısa sürede tükenmesi kaçınılmaz oluyor. Bunun önüne geçmek için otomatik parlaklığın açık olduğundan emin olun. Böylece karanlık bir ortamdaysanız ekran otomatik olarak kararır ve güç tasarrufu sağlamış olursunuz.

Karanlık moda geçin

Pil ömrünüzü uzatmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz tek ekran ayarı ekran parlaklığını azaltmak değildir. Uzmanlar, telefon yazılımını karanlık moda geçirmenin, pil tasarrufu sağlayabileceğini söylüyor. Karanlık mod, iPhone ve Android telefon ayarlarında Ekran ve Parlaklık kısmından ayarlanabilir.

Wi-Fi’yi kapatın

Akıllı telefonlardaki Wi-Fi erişimi ve buna bağlı birçok özellik, doğal olarak fazla miktarda enerji harcar. Telefonunuzun şarjı azaldıysa ve şarj cihazı edinene kadar telefonun kapanmasını istemiyorsanız, Wi-Fi, Bluetooth gibi özellikleri devre dışı bırakmayı deneyin.

Pil tüketen uygulamaları kapatın

Pili korumak istiyorsanız, telefonunuzda açık olan uygulamalara dikkat edin. Uzmanlar; Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarının, en fazla pil tüketen uygulamalar olduğunu söylüyor. Aynı zamanda video izlemek ve oyun oynamak da şarjı çok çabuk bir şekilde bitirebiliyor.

Uçak modunu açın

Uzmanlar, bir şarj cihazı bulmadan önce, bağlantıya ihtiyacınız yoksa telefonunuzu uçak moduna almanızı öneriyor. Bu yöntem, tüm kablosuz bağlantıları devre dışı bırakır ve bu da makul miktarda güç tasarrufu sağlar. Uçak modunu açmak telefonun şarjını koruduğu gibi, şarj cihazına takana kadar telefonunuzdan uzak durmanız konusunda da mantıklı bir yöntemdir.

Uygulama güncellemelerini atlamayın

Telefonunuzun pilini korumak için anında uygulayabileceğiniz yukarıdaki adımlara ek olarak, daha uzun pil ömrü sağlamanın daha genel yolları vardır. Uzmanlar, uygulama güncellemelerini atlamamanız konusunda tavsiyede bulunuyor. Güncellemeler, uygulamaların verimliliğini ve pil yönetimini iyileştiriyor. Otomatik güncelleme özelliğini açmanız, size bu konuda kolaylık sağlayabilir.

Şarj konusunda dikkatli olun

Telefonunuzu şarj ederken genel pil sağlığını da göz önünde bulundurmanız önemlidir. Teknoloji yazarları, hızlı şarjın kullanışlı olduğunu ancak pilin genel ömrünü kısalttığını ifade ediyor. Öte yandan birçok uzman, telefonunu %100 şarj etmekten kaçındığını söylüyor. Bu durumu, “Telefonlarımızdaki lityum iyon piller, tam olarak şarj edilmemeli ve fazla ısınmalarına engel olunmalı.” şeklinde açıklıyorlar.