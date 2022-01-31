Japon oyun şirketinden hayranlarına ilginç mesaj

Japonya’da Koei Tecmo adlı bir video oyunu şirketi, kullanıcılarından oyun karakterlerine Sevgililer Günü hediyesi göndermemelerini talep etti. Her yılın Şubat ve Mart döneminde ofislerine çok sayıda çikolata, çiçek ve iç çamaşırı geldiğini açıklayan şirket, bu yıl çoğu çalışanın evde olduğunu ve Covid-19 gerekçesiyle hediyelerin reddedileceğini duyurdu.

Japonya’da Koei Tecmo adlı bir video oyunu şirketi, hayranlarından oyun karakterlerine Sevgililer günü hediyesi göndermemelerini istedi.



Bununla birlikte, oyuncuların hediyeleri, genellikle 14 Şubat’taki Sevgililer Günü ve 14 Mart’ta Beyaz Gün’de gönderdiği belirtildi. Japonya’da 14 Şubat’ta kadınlar erkeklere, 14 Mart’ta ise erkekler kadınlara hediye veriyor. Hediyeler arasında ise genel olarak çikolata, çiçek ve iç çamaşırı yer alıyor.

"HEDİYELERİ REDDEDECEĞİZ"

Koei Tecmo’dan yapılan açıklamada, “Bizi ve çalışmalarımızı her zaman desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Geçmişte çalışanlarımıza ve oyunlarımızda yer alan karakterlere hediye gönderenlere teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Covid-19 pandemisi ön nedeniyle birçok personel artık evden çalışıyor. Personelin bu paketleri alırken karşılaşabileceği zorlukları ve olası sağlık ve güvenlik endişelerini düşündükten sonra, bu yıl Sevgililer Günü ve Beyaz gün için gönderilen hediyeleri reddedeceğiz” denildi.

Diğer taraftan, Koei Tecmo, hit anime dizisi "Attack on Titan"a dayanan bir aksiyon oyunu olan "A.O.T. Wings of Freedom" ve "Attack on Titan 2" gibi oyunlarla tanınıyor. . Şirketin en iyi oyunlarından bazıları aynı zamanda atılgan savaşçılar, animasyonlu Japon generaller ve bikinili kadınları içeriyor.



Şirket, Şubat ayında yakışıklı kılıç ustaları şeklini alan antropomorfize silahlara sahip "Touken Ranbu Warriors" adlı bir oyunu piyasaya süreceğini söyledi.