iPhone 13 tanıtıldı

Teknoloji devi Apple, aralarında iPhone 13 ailesinin ve yeni iPadlerin olduğu bir dizi cihazı tanıttı. Yeni iPhone 13 ailesi de tanılan Apple ürünleri arasındaydı. İşte yeni iPhone 13, Mini, Pro ve Pro Max cihazları, Türkiye fiyatı ve özellikleri... Öte yandan Apple iPad ve Smart Watch da tanıtıldı. İşte o cihazların da özellikleri

Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kaiann Drance yeni iPhone'u tanıttı. Gecenin beklenen cihazına ilişkin bilgiler verildi. Hem iPhone hem iPhone Mini'de A15 Bionic çip set kullanlıyor. Cihazda IP68 suya dayanıklılık bulunuyor. Arka kamera bölümü yeniden düzenlendi. Ayrıca pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk geliyor. YENİ İPHONE 13 ÖZELLİKLERİ Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip. 13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi. iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı. F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı. YENİ İPHONE 13 FİYATI iPhone 13 Mini'nin başlangıç fiyatı ABD'De 699 dolar olurken iPhone 13'ün fiyatı 799 dolar olarak belirlendi. Ayrıca 512 GB'lik hafıza seçeneği de geldi. iPhone 13 PRO ve Pro Max ÖZELLİKLERİ Yeni iPhone 13 ilesinin Pro versiyonu da ortaya çıktı. Apple yeni cihazın oldukça güçlü bir ekrana sahip olduğunu savunuyor. Tıpkı normal 13 gibi bu cihaz da IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Yeni cihazda kameralar daha da gelişti. Apple yeni iPhone 13 Pro ailesinde üç farklı kamera kullandı. Ayrıca yeni Pro serisinin makro fotoğraflar çekebildiği aktarıldı. Yeni iPhone 13 Pro da bir önceki nesle göre 1.5 saat daha fazla batarya ömrüne sahip. iPhone 13 Pro, 999 dolar iPhone 13 Pro Max 1099 dolardan başlıyor. Ayrıca Apple Pro ailesine 1 TB'lik versiyon getirdi. iPhone 13 Pro da A15 çipe sahip. 5 çekirdekli bir GPU kullanıldı. TrueDepth kameraların yüzde 20 daha küçük olduğu belirtildi. Yeni iPhone 13 Pro ve Pro Max cihazlarında Pro Motion kullanıldı. Böylece uzun süredir dillendirilen 120 Hz ekran da doğrulanmış oldu. YENİ İPHONE 13 AİLESİNİN TÜRKİYE FİYATI Yeni cihazların Türkiye'deki fiyatları belli oldu. Apple 24 Eylül'den itibaren internet sitesi üzerinden ön sipariş almaya başlayacak. Şirketin aktardığı bilgilere göre 1 Ekim tarihinden sonra ise satış tamamen başlamış olacak. Apple sitesinde iPhone 13 ailesinin fiyatlarını da paylaştı. Yani iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in fiyatları açıklandı. İPHONE 13 MİNİ TÜRKİYE FİYATLARI Yeni iPhone 13 Mini 5 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Ürünün kırmızı rengini tercih edenler için Apple Covid-19 fonuna bağışta bulunuyor. Aynı zamanda yeni iPhone 13 Mini ve iPhone 13 üç farklı hafıza seçeneğine sahip. iPhone 13 Mini 128 GB 10 bin 999 TL iPhone 13 Mini 256 GB 11 bin 999 TL iPhone 13 Mini 512 GB 13 bin 999 TL İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI Mini ve normal iPhone 13 aynı renkler ve hafıza seçenekleriyle satışa çıkacak. iPhone 13 128 GB 11 bin 999 TL iPhone 13 256 GB 12 bin 999 TL iPhone 13 512 GB 14 bin 999 TL Bu fiyatlara göre yeni bir iPhone telefon satın almak istiyorsanız en az 11 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. İPHONE 13 PRO TÜRKİYE FİYATLARI Apple'ın internet sitesindeki bilgilere göre yeni iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı 15 bin 999 Türk lirası. Bu 128 GB'lik versiyonu almak isteyenler için geçerli. iPhone 13 Pro 256 GB fiyatı 16 bin 999 iPhone 13 Pro 512 GB fiyatı 18 bin 999 iPhone 13 Pro 1 TB fiyatı ise 20 bin 999 lira. İPHONE 13 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI iPhone 13 Pro Max 128 GB 17 bin 999 lira iPhone 13 Pro Max 256 GB 18 bin 999 lira iPhone 13 Pro Max 512 GB 20 bin 999 lira iPhone 13 Pro Max 1 TB ise 22 bin 999 lira İPHONE 13 KUTUSUNDAN NE ÇIKACAK? Apple iPhone kutularından önce kulaklığı ardından şarj başlığını çıkarmıştı. Bu seride de kurallar değişmedi. Yani en az 11 bin lira verip aldığınız iPhone telefonunuzun kutusundan sadece telefon ve şarj kablosu çıkacak. Apple A15 yeni çip setini de tanıttı. İŞTE YENİ İPAD Apple'ın ilk tanıttığı ürün 9. jenerasyon iPad oldu. Cihazın ABD fiyatı 329 olarak belirlendi. Bu cihazın Türkiye fiyatı ise 64 GB'lik versiyon için 3 bin 899 lira başlıyor. Hücresel (Cellular) bağlantılı versiyonun 64 GB fiyatı ise 5 bin 399 lira. 256 GB'lik iPad'in Türkiye fiyatı 5 bin 599 lira. Cellular bağlantıyla alındığında 7 bin 99 lira. ABD'de yaşayanlar bu cihazı bugün sipariş edebilecek. Apple önümüzdeki haftadan itibaren teslimat sözü verdi. 329 dolarlık cihazın 64 GB kapasitesi bulunuyor.



Cihazda merkez ekran düzenlemesi olacak böylece hareket halinde olsanız bile cihaz size adapte olmaya çalışacak. İPAD MİNİ TANITILDI Apple'ın tanıttığı bir diğer cihaz ise Apple Mini oldu. 499 dolarlık fiyatıyla Apple Mini 8.3 inçlik bir ekran bulunuyor. Apple'dan Katie McDonald cihazın yeniden tasarlandığını belirtti. iPad mini Türkiye fiyatı Yeni iPad Mini dört farklı renk ve iki farklı hafıza seçeneğiyle geliyor. 64 GB iPad Mini 5 bin 777 TL 64 GB iPad Mini + Cellular 7 bin 499 TL 256 GB iPad Mini 7 bin 499 TL 256 GB iPad Mini + Cellular 9 bin 199 TL Cihaz dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca Apple, yeni iPad Mini'de Type-C giriş kullanıyor. Ayrıca yeni iPad Mini'de 5G teknolojisi bulunuyor. APPLE WATCH 7 Apple Watch'ın 7. nesli de tanıtıldı. Bir önceki nesle göre yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip olan cihazın köşeleri zamanda sadece 1.7 mm. Apple yeni sınırların bir öncekine göre yüzde 40 daha az olduğunu belirtiyor. Ekranın saat kontrollerinde yüzde 70 daha parlak olduğu aktarıldı. Dokunuşla açılan bir klavye de Apple Watch 7'de bulunuyor. Ekranın kırılmaya dayanıklı olduğu ve tozlanmaya karşı IP6X belgesine sahip olduğuna dikkat çekildi. Apple Watch WR50 seviyesinde suya dayanıklı. Ayrıca yeni Apple Watch yüzde 33 daha hızlı şarj oluyor. Aletin 0'dan yüzde 80 şarja ulaşması 45 dakika sürüyor. Yeni Apple Watch'ın ABD fiyatı ise 399 dolar.