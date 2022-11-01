Instagram’da neler oluyor?

Instagram haftaya sorunlarla başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden pek çok kullanıcı hesaplarının askıya alındığından ya da takipçilerini kaybettiklerinden şikayetçi olurken büyük bir kısmı da uygulamanın kendiliğinden kapandığını söyledi

Meta, son zamanlarda pek de parlak günler geçirmiyor. Geçtiğimiz hafta saatlerce WhatsApp uygulaması çöken şirketin bu defa da Instagram uygulamasında sorunlar yaşanıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden pek çok kullanıcı, sosyal medyada uygulama ile yaşadığı sorunlardan şikayetçi oldu.

Pazartesi günü çıkan haberlerde Instagram kullanıcılarının bazılarının hesaplarının askıya alındığı ve bazılarının da takipçilerini kaybettiği konuşulurken bir başka sorun daha ortaya çıktı.

Önce WhatsApp, şimdi de Instagram… Meta’da sorunlar bitmiyor.

Kullanıcıların bir kısmı Instagram’ı telefonlarında açtıktan 30 saniye sonra uygulamanın kapandığını bildirdi. Kullanıcılar, 30 Ekim’de Instagram uygulamasının açılmadığını ve kullandıktan 30 saniye sonra da çökmeye devam ettiğini belirtti. Sorunla karşı karşıya kalanların çoğunluğu iPhone kullanıcısı olsa da Android kullanıcıları da aynı problemi yaşadıklarını söyledi. Instagram, 5 Ekim’de de benzer bir sorun ile ilgili şikayetler almıştı.

Bu arada Instagram hesaplarının askıya alınması ile ilgili şirket, hatanın çözüldüğünü söyledi. Twitter’daki InstagramComms hesabı, önce sorunların farkında olduğunu ve bu konuyu araştırdığını yazdı, ardından da sorunu çözdüğünü belirtti: “Bu hatayı şimdilik çözdük. Dünyanın farklı yerlerindeki insanların hesaplarına erişim sorunları yaşamasına neden oluyordu ve bazılarının da takipçi sayılarında geçici bir değişikliğe neden oldu. Özür dileriz!”

Meta, sadece bir hafta önce yaklaşık 2 milyar kullanıcıya sahip şifreli mesajlaşma platformu WhatsApp ile ilgili de sorunlar yaşamıştı. Uygulama, 25 Ekim’de birkaç saatliğine erişime kapalı kalmıştı.

Hisse senedi fiyatlarında ciddi düşüşler yaşayan Meta ve odağını metaverse’e çeviren Mark Zuckerberg son günlerde hissedarların öfkesini almışken Instagram sorunları ayrıca dikkat çekti.