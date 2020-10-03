Instagram, Messenger ve WhatsApp Birbirine Bağlanıyor

Tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında Instagram ve Facebook geliyor. Türkiye’de de aslında Facebook’un Instagram’dan çok daha fazla kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp ise son birkaç yıldır haberleşmek için kullandığımız yegane uygulama denilebilir. Bildiğiniz gibi Facebook’un yaratıcısı Mark Zuckerberg Instagram’ı ve WhatsApp’ı satın almıştı ve tüm popüler uygulamalar tek bir çatı altında toplanmıştı. Ocak 2019’da ise Mark Zuckerberg, Facebook şirketinin tüm mesajlaşma platformlarını yani Messenger, WhatsApp ve Instagram’ı tek bir platformda birleştirmek istediğini söylemişti. Bu plan için ilk adım ise atıldı. Instagram, Messenger ve WhatsApp birbirine bağlanacak. Peki ama nasıl? Detaylara birlikte bakalım.

Facebook kuruluşunun ardından birkaç yıl sonra mesajlaşma uygulaması Messenger’ı kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Facebook üzerinden mesajlaşmayı daha pratik hale getiren Messenger oldukça fazla ilgi görmüştü

Ardından Facebook; Instagram ve WhatsApp’i satın aldı. 3 uygulama içinse çeşitli geliştirmeler yapılıyor. Son olarak ise Mark Zuckerberg, Messenger, WhatsApp ve Instagram’ı tek bir platformda birleştirmek istediğini söylemişti



Şirket Messenger uygulamasını 2011’de çıkarmıştı. Facebook Instagram’ı 2012’de WhatsApp’ı da 2014’te satın almıştı.

Şimdi ise Facebook şirketi, sahibi olduğu bu uygulamalarla ilgili büyük bir adım attı ve Messenger ile Instagram mesajlarını birbirine bağlama seçeneği sundu. Yani Facebook hesabı olmayan Instagram kullanıcıları, kişilerin Messenger’ına mesaj gönderebiliyor



Aynı şekilde Instagram hesabı olmayan kullanıcılar da Messenger üzerinden Instagram’a mesaj gönderebiliyor.

Aslında bu plan temelde, sadece WhatsApp hesabı olanların, başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp’a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor

Ancak hayata geçirilmesi planlanan uygulama ilk olarak Messenger ve Instagram arasında denemeye sunuldu. Instagram ve Messenger kullanıcılarının birbiriyle mesajlaşma ve görüntülü görüşme yapabilmesi özelliği bazı pazarlarda denenmeye başladı



Instagram, WhatsApp ve Messenger’in birer milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.

Uygulama önümüzdeki aylar içinde tüm dünyaya yayılacak. Şirket aynı özelliğin WhatsApp’ta ne zaman başlayacağına ilişkin takvim vermedi



Instagram’ın ürün yönetici Vishal Shah, güncellemeyi ‘altyapı açısından büyük bir yatırım’ olarak nitelendirdi ve şunları söyledi; “Altyapıyı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Özellikleri ve önemli şeyleri hem Facebook Messenger’da hem de Instagram Direct’te taşımak zorunda kaldık. Bu nedenle altyapı açısından önemli bir yatırım yaptık.”

Bu adımın mesajlaşma sektöründe önümüzdeki yıllarda Facebook’un hakimiyetini daha da güçlendireceği düşünülüyor.