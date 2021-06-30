Instagram bir özelliğini daha test ediyor

Instagram, sadece belirli bir kitlenin kullanımına izin verdiği hikayede link paylaşma özelliğini yeniden test ediyor. Platformun, test sürecine aldığı "yukarı kaydır" özelliğini genel kullanıma açıp açmayacağı ise merak konusu.

Hikayelere bağlantılar eklemek, uzun süredir Instagram’ın yalnızca belirli kullanıcılara sunduğu bir özellik. Şirket hesabıysa, 10 binden fazla takipçisi varsa kullanıcı hikaye paylaşımlarında “yukarı kaydır” özelliğini kullanarak link verebiliyor. Ancak şirket, The Verge’e kullanıcılarının küçük bir kesimine bu özelliği kullanma hakkı verdiği bir test başlattığını söyledi.

Platformun bu özelliği herkese açıp açmayacağı henüz belirsiz. Instagram Ürün Müdürü Vishal Shah The Verge’e yaptığı açıklamada; şimdilik platformun hedefinin, insanların gönderdiği bağlantı türlerini takip etmenin yanı sıra spam ve yanlış bilgileri iletmek için bu özelliği kullanmamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Instagram, bir süredir yeni değişikliklerle kullanıcıların beklentilerine yanıt vermeye çalışıyor. Son olarak kullanıcıların bilgisayarlarından da paylaşım yapabilmelerini sağlama ve algoritmalarda yaptığı düzenlemelerden sonra şimdi de uzun zamandır pek çok kullanıcının beklediği yukarı kaydır özelliğini test ediyor.