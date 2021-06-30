banner583
banner676
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
11 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
17 0
 
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
19 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
21 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
721 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
45 0
banner661
banner682

Instagram bir özelliğini daha test ediyor

banner476

Instagram, sadece belirli bir kitlenin kullanımına izin verdiği hikayede link paylaşma özelliğini yeniden test ediyor. Platformun, test sürecine aldığı "yukarı kaydır" özelliğini genel kullanıma açıp açmayacağı ise merak konusu.

banner666
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
 

Hikayelere bağlantılar eklemek, uzun süredir Instagram’ın yalnızca belirli kullanıcılara sunduğu bir özellik. Şirket hesabıysa, 10 binden fazla takipçisi varsa kullanıcı hikaye paylaşımlarında “yukarı kaydır” özelliğini kullanarak link verebiliyor. Ancak şirket, The Verge’e kullanıcılarının küçük bir kesimine bu özelliği kullanma hakkı verdiği bir test başlattığını söyledi.

Platformun bu özelliği herkese açıp açmayacağı henüz belirsiz. Instagram Ürün Müdürü Vishal Shah The Verge’e yaptığı açıklamada; şimdilik platformun hedefinin, insanların gönderdiği bağlantı türlerini takip etmenin yanı sıra spam ve yanlış bilgileri iletmek için bu özelliği kullanmamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Instagram, bir süredir yeni değişikliklerle kullanıcıların beklentilerine yanıt vermeye çalışıyor. Son olarak kullanıcıların bilgisayarlarından da paylaşım yapabilmelerini sağlama ve algoritmalarda yaptığı düzenlemelerden sonra şimdi de uzun zamandır pek çok kullanıcının beklediği yukarı kaydır özelliğini test ediyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.