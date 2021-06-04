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İnsanlığın geleceği mürekkep balığında

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Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX ortaklığında, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 128 mürekkep balığı, binlerce su ayısı, güneş paneli, avokado, soğan ve limondan oluşan 3 tonluk bir kargo gönderildi.

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İnsanlığın geleceği mürekkep balığında

 

Söz konusu sevkiyat Falcon 9 roketi ile fırlatıldı. ISS laboratuvarındaki araştırmacılar, insanlara benzer bir bağışıklık sistemine sahip mürekkep balıklarını inceleyerek uzun uzay konaklamalarının insan vücudundaki etkilerini daha iyi bir şekilde anlayarak çözüm üretilebilecek.

 
  

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bağlı bir tedarik görevi kapsamında 128 yavru mürekkep balığı ve su ayılarından oluşan binlerce mikroskobik hayvanı güçlü güneş panelleri ile birlikte taşımaya başladı.

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 2

CUMARTESİ GÜNÜ ISS'YE ULAŞACAK

Falcon 9 roketi Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. İstasyonun yedi astronotu için taze limon, soğan, avokado ve kiraz domatesleri de içeren 3 bin 300 kilogramlık sevkiyat gelecek Cumartesi günü ISS’ye ulaşacak.

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 3

ASTRONATLAR İKİ UZAY YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRECEK

Bununla birlikte, kargonun yer aldığı Dragon kapsülü, uzay istasyonunun eskiyen elektrik şebekesini desteklemek için tasarlanmış üç yüksek teknoloji güneş paneli setinden ilkini taşıyor. Astronotlar, 20 yıldır ISS’de sürekli çalışan güneş panellerinin yanına iki açılır panelin daha kurulmasına yardımcı olmak için bu ayın sonlarında iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 4

NASA’nın uzay istasyonu program yöneticisi Joel Montalban, artan sayıda bilet satın alan ziyaretçiyi ISS’de karşılamak için daha fazla güce ihtiyaç duyulacağını söyledi. Örneğin, aktör Tom Cruise, uzayda çekim yapmak için ISS'yi ziyaret etme planlarını açıklayan birkaç yüksek profilli figür arasında yer alıyor.

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 5

Diğer taraftan Dragon kapsülü, uzayda astronotların dişlerini ve diş etlerini sağlıklı tutmayı amaçlayan bir deneyde kullanılmak üzere diş hastalarından alınan tükürük ve oral bakteri örneklerini içeriyor. Ayrıca yörüngedeki laboratuvarda incelemek üzere, daha çok su ayıları olarak bilinen 20 bin tardigrad ve 128 kısa kuyruklu mürekkep balığı, Şili biberi bitkileri ve pamuk fideleri de uzaydaki yolculuğuna başladı.

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 6

SU AYILARI HAKKINDA

Tardigradlar, Dünya'daki zorlu ortamlarda ve hatta uzay boşluğunda bile hayatta kalabiliyor. Dondurularak fırlatılan bu mikroskobik canlılar, uzay istasyonunda çözülecek ve yeniden canlandırılacak. 

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 7

Bilim insanları, bu sayede hayvanların uyarlanabilirliğinin arkasındaki genleri tanımlayarak, uzun uzay konaklamaları sırasında insan vücudundaki etkilerini daha iyi bir şekilde anlayarak çözüm üretilebilecek. 

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 8

MÜREKKEP BALIKLARI, İNSANLARA BENZEYEN BİR BAĞIŞIKLIĞA SAHİP

Yavru mürekkep balıkları ise, faydalı bakteriler ve onların hayvan konakları arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmanın parçası olarak incelenecek. Çalışmanın baş araştırmacısı NASA’dan Jamie Foster, "İnsanlar da dahil olmak üzere hayvanlar, sağlıklı bir sindirim ve bağışıklık sistemini sürdürmek için mikroplara güveniyor. Uzay uçuşunun hayvan sağlığındaki bu önemli sorunları nasıl değiştirdiğini tam olarak anlayamıyoruz. Mürekkep balıklarının bağışıklık sistemi insanlara çok benziyor ve ulaşacağımız bulguların son derece önemli olacağına inanıyoruz. Mürekkep balıkları dünyaya dönmeden önce yeniden dondurulacak” dedi. 

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 9

SPACEX'İN NASA'DAKİ 22'NCİ GÖREVİ

Öte yandan, bu SpaceX'in NASA için 22. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tedarik görevi. Nisan ayında şirket, altı aylık bir görev için ISS'ye dört astronottan oluşan bir ekip teslim etti. Uzay ajansı, mekiklerin on yıl önce emekli olmasının ardından kargo ve astronotları taşımak için özel şirketlere başvurdu.

SpaceX ve NASA'nın yavru mürekkep balıkları taşıyan roketi fırlatıldı: İnsanlara çok benzeyen bağışıklık sistemleri var - 10
SpaceX, ayrıca yakın zamanda, Ay’a seyahat etmek ve sonunda insanları Mars'a göndermek için kullanmayı umduğu Starship roketi başarıyla fırlattı.
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