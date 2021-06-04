İnsanlığın geleceği mürekkep balığında

MÜREKKEP BALIKLARI, İNSANLARA BENZEYEN BİR BAĞIŞIKLIĞA SAHİP

Yavru mürekkep balıkları ise, faydalı bakteriler ve onların hayvan konakları arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmanın parçası olarak incelenecek. Çalışmanın baş araştırmacısı NASA’dan Jamie Foster, "İnsanlar da dahil olmak üzere hayvanlar, sağlıklı bir sindirim ve bağışıklık sistemini sürdürmek için mikroplara güveniyor. Uzay uçuşunun hayvan sağlığındaki bu önemli sorunları nasıl değiştirdiğini tam olarak anlayamıyoruz. Mürekkep balıklarının bağışıklık sistemi insanlara çok benziyor ve ulaşacağımız bulguların son derece önemli olacağına inanıyoruz. Mürekkep balıkları dünyaya dönmeden önce yeniden dondurulacak” dedi.