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İngiltere'de koronavirüs aşısında yeni aşamaya geçildi

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Imperial College London Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilk etapta 15 gönüllü üzerinde yapılan potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemelerinin başarılı olduğu, yeni aşamada daha fazla gönüllüye aşılama yapılacağı belirtildi

İngiltere'de koronavirüs aşısında yeni aşamaya geçildi
18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:44

 İngiltere'de, insanlar üzerinde ilk denemeleri başarılı olan potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi.

Imperial College London Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilk etapta 15 gönüllü üzerinde yapılan denemelerin başarılı olduğu, yeni aşamada daha fazla gönüllüye aşılama yapılacağı belirtildi.

Bu hafta başlatılan yeni aşamada, 18-75 yaş aralığındaki 105 gönüllünün aşılanacağı ifade edilen açıklamada, aşıya karşı olası tepkimelerin gözleneceği ve gönüllülerin kanında SARS-CoV-2 virüsünün etkisini yok edecek antikorların varlığının analiz edileceği kaydedildi.

Imperial College COVIC1 Klinik Lideri Katrina Pullock, ilk klinik denemelerinin başarılı geçtiğini, aşının tam anlamıyla enfeksiyonu önlemede başarılı olup olmadığını söylemenin ise henüz erken olduğunu vurguladı.

DAHA BÜYÜK KLİNİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI GEREKİYOR

Imperial College'de Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmalarına öncülük eden Profesör Robin Shattock, aşı çalışmalarında bir sonraki aşamaya geçilmesinin aşının güvenliğinin değerlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Shattock, aşılama yapılacak gönüllülerden alınacak kan örneklerinin, aşının virüse karşı savaşmak için bir bağışıklık üretip üretemeyeceğine dair bazı göstergeler sağlayacağına işaret ederek, Kovid-19 aşısının virüsün yayılımını veya şiddetini azaltmada başarılı olup olmadığını görebilmek için daha büyük klinik çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

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