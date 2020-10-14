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İngiltere corona virüse karşı geniş kapsamlı D vitamini testlerine başlıyor

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İngiltere, dünyadaki en geniş kapsamlı D vitamini deneylerinden birini başlatacağını açıkladı. Daha önce yapılan araştırmalar, D vitaminin corona virüsün verdiği zararı ve ölümleri azaltabileceğini ortaya koymuştu.

İngiltere corona virüse karşı geniş kapsamlı D vitamini testlerine başlıyor

İngiltere’de yer alan Quenn Mary Londra Üniversitesi, dünyada gerçekleştirilen en geniş kapsamlı D vitamini testlerinden birine başlayacağını açıkladı.

“CORONAVIT” adlı çalışmanın altı ay boyunca süreceği ve Covid-19 ve diğer akut solunum yolu enfeksiyonlarının riskini azaltıp azalmayacağını görmek için çeşitli yaş ve etnik gruplardan 5 bin kişinin üzerinde gerçekleştirilecceği açıklandı.

Corona virüse karşı  etkili bir aşı geliştirilinceye kadar, insanların solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklığını artırma stratejilerine acilen ihtiyaç duyuluyor. Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitaminin corona virüsten korunmada önemli  bir rol oynayıp oynamayacağı konusunda son zamanlarda bilim dünyasında büyük bir tartışma yürütülüyor, ancak bilimsel kanıtlar hala yetersiz.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLAN KİŞİLER VİRÜSE DAHA DUYARLI

Baş araştırmacı Profesör Adrian Martineau, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,  “D vitamininin solunum yolu enfeksiyonları riskini azaltabileceğine dair artan kanıtlar var, son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, daha düşük D vitamini seviyelerine sahip kişilerin corona virüse daha duyarlı olabileceğini öne sürüyor. Kuzey Yarım Küre’de yaşayan birçok insan, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın olduğu kış ve ilkbaharda, düşük D vitamini seviyelerine sahiptir. D vitamini eksikliği, yaşlılarda, aşırı kilolu kişilerde ve Covid-19’a karşı riskli olan tüm gruplarda daha sık görülüyor” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SAĞLIK SORUNU

Öte yandan, dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azlamasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN 9'UNUN D VİTAMİNİ EKSİK

Bununla birlikte, Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği var. Uzmanlar halsizlik, yorgunluk ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında üretiliyor ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekiyor.

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