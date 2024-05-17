banner913
banner932
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
27 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
27 0
 
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
10 0
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
25 0
"Holguin maksadını aştı"
15 0
"Devlet, 100 milyon TL zarara uğratıldı"
18 0
Ortopedikler Derneği'nde infial
Ortopedikler Derneği'nde infial
80 0
banner1032
banner1038

İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi

banner1020

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı. ABD ve Avrupa ortak yapımı olan teleskobun, bilinen en eski iki büyük karadeliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştığı belirtildi.

banner974
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
banner971

Biri Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin de ona yakın büyüklükte olduğu saptanan iki kara deliğin, "Büyük Patlama"dan 740 milyon yıl sonra birleştiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanı Hannah Ubler, buluşla ilgili yayımlanan makalede, "Devasa kara delikler galaksilerin evrimini en başından beri şekillendiriyor." ifadesine yer verdi.

Bilim adamları tarafından yapılan açıklamada, bunun şimdiye kadar bilinen en eski tarihli kara delik birleşmesi olduğu kaydedildi.

James Webb Uzay Teleskobu yeni keşfi, gökbilimcilerin süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüyle ilgili sorusunun da cevabı olabileceği belirtildi.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırmaya devam ediyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.