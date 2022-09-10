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Hayat barındırabilecek yeni gezegenler keşfedildi

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Bilim insanları uzaylı yaşamına ev sahipliği yapıyor olabilecek, iki uzak gezegenden meydana gelen yeni bir gezegen sistemi keşfetti

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Hayat barındırabilecek yeni gezegenler keşfedildi

Bulunan iki gezegen, LP 890-9 adlı küçük, soğuk bir yıldızın yörüngesinde. Bu, benzer şekilde ilgi çekici TRAPPIST-1'den sonra gezegenlere ev sahipliği yapan en soğuk ikinci yıldız.


Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi - 2

DÜNYA'DAN YÜZDE 30 DAHA BÜYÜK

Sistemdeki gezegenlerden biri LP 890-9b olarak biliniyor ve Dünya'dan sadece yüzde 30 daha büyük. Gezegen o soğuk yıldıza o kadar yakın ki bir yıl sadece 2,7 gün sürüyor.


Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi - 3

Sistemin LP 890-9c diye adlandırılan, tamamen bilinmeyen başka bir gezegeni daha var. Gezegen, birincisine benzer büyüklükte (Dünya'dan yüzde 40 daha büyük) fakat bir yıl daha uzun sürüyor. Yıldızın etrafında dönüşünü 8,5 günde tamamlıyor.


Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi - 4

Speculoos (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars, Ultra Soğuk Yıldızların Yörüngesinde olan Yaşanabilir Gezegenler Arayışı) adlı araştırma, yeryüzündeki teleskopları kullanılarak gerçekleştirildi.


Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi - 5

LP 890-9b gibi çok soğuk yıldızlar bu tür takip gözlemlerine ihtiyaç duyar çünkü uzay teleskopları onları tespit etmekte zorlanabilir.


Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi - 6

NE ÇOK SICAK NE ÇOK SOĞUK

Bilim insanları, yeni gözlemlerine ilk kez NASA'nın güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri arayan Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu tarafından muhtemel bir dünya olarak tespit edilen ilk gezegenin varlığını teyit etme umuduyla başlamıştı. Fakat gözlemler sırasında ikinci gezegen de bulundu.


Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi - 7

İkinci gezegen, yıldızın uzaylı yaşamı için ne çok sıcak ne de soğuk olan "yaşanabilir bölgesi"nde.


Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi - 8

DÜNYA'YLA BENZER JEOLOJİK VE ATMOSFERİK KOŞULLARA SAHİP

Birmingham Üniversitesi'nde Ötegezegen Bilimi profesörü ve ikinci gezegenin keşfiyle sonuçlanan gözlemleri planlayan Speculoos çalışma grubunun lideri Amaury Triaud, "Yaşanabilir bölge, Dünya'yla benzer jeolojik ve atmosferik koşullara sahip bir gezegenin, suyun milyarlarca yıl boyunca sıvı kalmasını sağlayan bir yüzey sıcaklığına sahip olacağı kavramdır" dedi.

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