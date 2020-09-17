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Güneş yeni bir döngüye girdi

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Gökbilimciler gezegenimiz Dünya'nın yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in yeni bir döngüye girdiğini açıkladı.

Güneş yeni bir döngüye girdi

Gezegenimiz Dünya'nın da yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor.  

Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi - 2

Bilim insanları gezegenimiz Dünya'nın yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in yeni bir döngüye girdiğini açıkladı. 

Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi - 3

Uluslararası uzmanların yer aldığı 25. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli’nin (Solar Cycle 25  Prediction Panel) yaptığı açıklamaya göre, yeni döngü, aslında Aralık 2019’da başladı. 

Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi - 4

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Güneş çok değişken olduğu için yeni döngülerin ne zaman başladığını saptamak bilim dünyasının 10 ayını aldı. 

Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi - 5

Uzmanların tahminlerine göre 25. döngü, son 11 yıldır yaşadığımız koşullarla çok benzer seyredecek. 

Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi - 6

Panelde konuşan ve fizikçi Lisa Upton, 24'üncü döngünün son 100 yılda kaydedilen en zayıf döngü olduğunun altını çizdi. 

Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi - 7

Bir sonraki Solar Maximum evresinin ise (Güneş’in en yüksek aktiviteye ulaştığı evre) 2025’te yaşanacağı tahmin ediliyor. 

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