Güneş'te 'açıklanamayan hareketler' tespit edildi

Metsähovi Radio Observatory'de görev alan Finlandiyalı bilim insanları Güneş'te açıklanamayan hareketler tespit ettiklerini açıkladı.

Gezegenimiz Dünya'nın da yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor.

Bilim insanları bu döngülerin sonunu ve yeni döngünün başlangıcını belirleyen sakin döneme 'solar minimum' adını veriyor.

Bugüne kadar elde ettiğimiz veriler ışığında Güneş'in bu dönemde sakin bir evreden geçmesi gerekiyordu.

Ancak Finlandiya'da yapılan bir araştırma 'solar minimum'un tam aksi şekilde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Metsähovi Radio Observatory'de görev alan Finlandiyalı bilim insanları Güneş'in bazı bölgelerinin geri kalanına göre daha yüksek sıcaklığa ev sahipliği yaptığını saptadı.

Juha Kallunki, Merja Tornikoski ve Irene Bjorklund'un Solar Physics'te yayınlanan çalışmalarına göre, bu durumun neden gerçekleştiğine dair henüz bir açıklama geliştirilebilmiş değil.

Ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, bu keşif 11 yıllık solar döngüsünü teorisinin de değişmesine neden olabilir. Bilim insanları kayıt altına alınan anomalileri açıklamak için daha fazla gözlem yapılması gerektiğinin altını çiziyor.