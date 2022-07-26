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Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı

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Mars'tan gelen yeni fotoğraflar, Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon sistemi olan Valles Marineris'in derinliklerinin keşfedilmesini sağladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan fotoğraflar, İstanbul'un yaklaşık 150 katı büyüklüğündeki kanyonun, yaşama elverişli olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak

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Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı

 

Valles Marineris kanyonu, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express'i tarafından fotoğraflandı. 4 bin km uzunluğunda, 200 km genişliğinde ve 6,5 km'den daha derin olan kanyon Güneş Sistemi’nin en büyük kanyonu olarak biliniyor.


Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde - 2

İSTANBUL'UN 150 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Valles Marineris aynı zamanda, İstanbul'dan  yaklaşık 150 kat daha büyük yüzölçümüne sahip.


Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde - 3

Yeni görüntülerde, Valles Marineris'in batı kısmının bir bölümünü oluşturan iki uçurum yer aldı. Fotoğrafta, solda 840 km uzunluğundaki Lus Chasma ve sağda 805 km uzunluğundaki Tithonium Chasma bulunuyor. Fotoğraf,  Mars Express'teki Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kameradan (HRSC) gelen veriler kullanılarak çekildi. 


Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde - 4

Bilim insanları Kızıl Gezegen'in devasa kanyonunun tektonik plakaların sürüklenmesiyle oluşmuş olabileceğini açıkladı.  


Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde - 5

DAHA ÖNCE SU İÇERDİĞİ GÜNDEME GELDİ

Diğer taraftan ESA'ya göre, Mars Express daha önce bu bölgede su içeren sülfat mineralleri bulmuştu. 


Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde - 6

MARS'A YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öte yandan, ESA'nın Mars Ekspresi, Mars'ın yüzeyinin görüntülenmesi, minerallerinin haritalanması, atmosferinin bileşiminin ve dolaşımının belirlenmesi ve kabuğunun altını araştırma dahil olmak üzere çok çeşitli bilimsel deneyler yapmak için 2003'ten beri Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dolaşıyor.


Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde - 7

NASA'nın Mars Persevance Gezgini de neredeyse bir buçuk yıldır Kızıl Gezegeni araştırıyor. Amerikan uzay ajansı, 2030'larda insanları Mars'a göndermek istiyor.


Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde - 8

SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise uzun zamandır Mars'ı kolonileştirilmesi ve insanların çok gezegenli bir tür haline gelmesi gerektiğini söyleyerek, Kızıl Gezegen'e yönelik yolculuklar planlıyor.


Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon fotoğraflandı: İstanbul'un 150 katı büyüklüğünde - 9
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