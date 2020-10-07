Güneş Sistemi dışında 'süper yaşanabilir' 24 öte gezegen keşfedildi

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Güneş Sistemi dışında 'süper yaşanabilir' 24 öte gezegen keşfedildi

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Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında potansiyel olarak "süper yaşanabilir" 24 gezegen tespit etti.

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Güneş Sistemi dışında 'süper yaşanabilir' 24 öte gezegen keşfedildi

 

"TechExplorist" sitesinin haberine göre, Washington Eyalet Üniversitesinde görevli gök bilimci Dirk Schulze-Makuch liderliğindeki ekip tarafından tespit edilen öte gezegenler arasında Dünya'dan "daha yaşlı, daha büyük, daha ılık ve muhtemelen daha ıslak olanlar" bulunuyor.

Yaşam için elverişli koşullara sahip bu gezegenler, Dünya'dan en az 100 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Çalışma için Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsünden Rene Heller ve Villanova Üniversitesinden Edward Guinan ile iş birliği yapıldı.

Güneş Sistemi dışında bilinen 4 bin 500 öte gezegenle ilgili araştırma yürüten ekip, daha çok muhtemel kara parçası bulunan gezegenlere sahip sistemleri inceledi. İçlerinden 24'ünün "süper yaşanabilir" olduğu keşfedildi.



Dirk Schulze-Makuch, araştırma yaparken karmaşık yaşam için en uygun koşullara sahip belli gezegenlere odaklanmak zorunda olduklarını belirterek, "Öte yandan ikinci bir Dünya'yı araştırmaya sıkışıp kalmamaya dikkat etmeliyiz çünkü yaşam için bizimkinden çok daha uygun olabilecek gezegenler var olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Dünya'nın en iyisi olduğu düşünüldüğü için süper yaşanabilir gezegenler ilkesini izah etmenin, bazen zor olduğuna işaret eden Schulze-Makuch, "Çok sayıda kompleks ve farklı yaşam biçimlerine sahibiz. Birçoğu ekstrem ortamlarda hayatta kalabilir. Koşullara uyum sağlayabilen yaşama sahip olmak iyi ancak bu her şeyin en iyisine sahip olduğumuz anlamına gelmez" dedi.
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