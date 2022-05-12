Güneş Santralleri uzaya taşınıyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de güneş santrallerinden üretilen elektrik. İngiltere bu santrali Uzay'da kurmak istiyor. Bilim insanları ve şirketler bu kapsamda bir araya geldi. Uzayda yapılacak santral için gereken teknolojinin halihazırda var olduğu belirtiliyor

İngiltere enerji planlarını Uzay'a taşımaya çalışıyor. Bir süredir dillendirilen proje günden güne vücut bulmaya başladı. Son olarak ülkede aralarında Airbus, Cambridge Üniversitesi ve uydu üreticisi SSTL'in de bulunduğu 50'den fazla kurum ve şirket bir araya geldi.



Birleşik Krallık Uzay Enerjisi Girişimi altında toplanan bu şirketler ve kurumlar Atmosfer dışına bir güneş enerjisi santrali kurmak istiyor. Girişimin amacı Uzay'da kurulacak bir santralle İngiltere'nin sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak.



Bu kapsamda ilk santralin en erken 2035 yılında açılması planlanıyor. Projenin savunucuları Uzay'da santral kurmak için gereken teknolojinin halihazırda var olduğunu söyledi. Ancak buradaki temel problem bu kadar büyük bir yapıyı uzaya taşımak.

OLUŞTURMAK YILLAR SÜRECEK



Oluşturulan 12 yıllık plana göre robotlarla yapılacak montaj için uzaya birçok malzeme gönderilmesi gerekiyor. Bu da kabaca bir hesapla 300'den fazla uzay seferinin düzenlenmesi anlamına geliyor.



Uzaydaki güneş santrali tıpkı dünyadaki gibi çalışacak. Güneş ışınları toplanarak elektrik enerjisine dönüşecek. Daha sonra mikrodalga ışını haline getirilecek olan bu enerji radyo frekanslarıyla dünyadaki merkezlere iletilecek.



Bilim insanlarının hesaplarına göre uzayda kurulacak bir güneş santrali dünyadaki muadiline göre 13 kat daha fazla enerji üretebilir.