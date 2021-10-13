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Güneş fırtınası elektrik kesintilerine neden olabilir

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, güneş fırtınası ile yüksek enlemlerde voltaj dalgalanmaları ve elektrik kesintileri olabileceğini belirtti. Güneş fırtınasının bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Güneş fırtınası elektrik kesintilerine neden olabilir
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Resmi olarak koronal kütle atımı (CME) olarak bilinen güneş fırtınası, Cumartesi günü güneşin doğrudan dünyaya bakan tarafında gözlendi.

GÜNEŞ FIRTINASI ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLABİLİR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından, jeomanyetik fırtınanın, Dünya’nın daha fazla maruz kaldığı daha yüksek enlemlerde voltaj alarmları ile elektrik şebekesinde dalgalanmalara neden olabileceği konusunda uyaran bir uyarı yayınlandı.

NOAA, uyduların da etkilenebileceğini ve “yönlendirme düzensizlikleri” sergileyebileceğini ekledi. Jeomanyetik fırtına, ajansa göre orta derecede güçlü olan G2 kategorisine ulaşabilir.
“Olay analizi ve model çıktısı, CME’nin 11 Ekim’de öğlen saatlerinde varacağını ve etkilerin 12 Ekim’de devam edeceğini gösteriyor” diye ekledi, ABD’de öğlen öğleden sonra, Avrupa’da öğleden sonra ve akşam saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.

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