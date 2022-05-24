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Google’dan Android kullanıcılarına uyarı: Virüse dikkat

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Google'ın tehdit analiz grubu; Android kullanıcılarını, cihazlarına 'Predator' ve 'Alien' casus yazılımları yükleyen yeni bir e-posta virüsüne karşı dikkatli olunması konusunda uyardı

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Google’dan Android kullanıcılarına uyarı: Virüse dikkat

 

Android kullanıcıları, yeni bir casus yazılım riski altındalar. Google’ın tehdit analiz grubu, dünyanın dört bir yanındaki Android cihazlarının Kuzey Makedonya’da Cytrox adlı bir şirket tarafından geliştirilen casus yazılım tarafından hedef alındığını söyledi.

Virüs gizlice e-postalara giriyor, ses kaydedebiliyor, uygulamaları gizleyebiliyor ve hatta çok daha fazlasını yapabiliyor. Kurbanlar, tehlikeli bağlantılara sahip e-posta mesajları alıyor. Bu sahte URL’lerden biri tıklanırsa, Alien adlı bir Android virüsü yükleyen bir web sitesine yönlendiriyor. Ardından da bilişim suçlularının ve hükümetlerin casusluk yapmak için kullanılabileceği ‘Predator’ adlı bir yazılım yüklüyor.

Google bir raporda, yazılımın Mısır, Ermenistan, Yunanistan, Madagaskar, Sırbistan, İspanya ve Endonezya’daki hükümet destekli kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti.

Google, bu virüsün daha fazla insanı hedeflemesini önlemeye yardımcı olmak için Google Chrome ve Android’deki güvenlik açıklarını yamaladığını söylüyor.

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