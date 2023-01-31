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Google, metni müziğe çeviren yapay zekâ geliştirdi

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Google araştırmacıları, yeni bir yapay zeka sistemi kullanarak yazılı komutlardan müzik oluşturulmasını sağlayan bir uygulama geliştirdi.

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Google, metni müziğe çeviren yapay zekâ geliştirdi
Google, metni müziğe çeviren yapay zekâ geliştirdi
Teknolojide yeni bir dönemin kapısını açan DALL-E ve ChatGPT'nin ardından yapay zeka bu kez müzik için devreye girdi.
Google, metni müziğe çeviren yapay zekâ geliştirdi
Google, metinleri müziğe dönüştüren MusicLM adlı bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi
Google, metni müziğe çeviren yapay zekâ geliştirdi
MusicLM, DALL-E'nin metinler aracılığıyla görüntüler oluşturmasına benzer şekilde, metin istemlerinden dakikalarca müzik parçaları oluşturabilıyor, ıslıklı veya uğultulu bir melodiyi başka enstrümanlara dönüştürebiliyor.
Google, metni müziğe çeviren yapay zekâ geliştirdi
Geçmişte benzeri çalışmalar olsa da MusicLM'in hem ses kalitesi hem de metin açıklamasına bağlılık açısından önceki sistemlerden daha iyi performans gösterdiği açıklandı. Atmosfer ve hatta belirli enstrümanlar öngören paragraf uzunluğundaki açıklamalardan oluşturulmuş gerçek şarkılara benzeyen 30 saniyelik parçaların yanı sıra "melodik tekno" gibi bir veya iki kelimeden oluşturulmuş beş dakikalık parçalar var.
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