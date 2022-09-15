Gökyüzündeki gizemli ateş topu heyecan yarattı

Kuzey İrlanda ve İskoçya’da çok sayıda kişi, gökyüzündeki gizemli objenin görüntülerini paylaşırken yetkililerden açıklama geldi.

Britanya'da dün gece gökyüzündeki görülen gizemli ateş topu heyecan yarattı.

Kuzey İrlanda ve İskoçya'da çok sayıda kişi, sosyal medyada meteora benzeyen gökyüzündeki gizemli objenin görüntülerini paylaştı. Hızla hareket eden objenin ne olduğu konusunda tartışmalar da başladı.

Glasgow Bilim Merkezi'nden uzay bilimci Steve Owens, “Bu inanılmaz bir şeydi. Parlak bir ateş topu gökyüzünde hareket ediyordu. Bunun özel bir şey olduğuna emindin çünkü bulutların arasından bile görülüyordu” dedi.

UK Meteor Network isimli kurum, yüzlerce mesaj aldığını ve objenin bir meteor mu yoksa uzay çöpü mü olduğunu incelediklerini bildirdi. Kurum daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada bunun bir uzay çöpü olduğuna ve Atlantik Okyanusu'na düştüğüne inandığını belirtti.