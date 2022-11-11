"Gizemli Kadın" tarihe ışık tutacak

Dünyanın bilinen tek hamile Mısır mumyasının yüzü bilim insanları tarafından yeniden oluşturuldu. Bilim insanları "Gizemli Kadın" olarak tanınan mumyanın 2 bin yıl önce nasıl göründüğünü anlamak için DNA örneklerinden yararlandı. Antik Mısır'ın soylularından biri olan kadına ilişkin yapılan çalışmaların tarihin bilinmeyenlerine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor

“Gizemli Kadın” olarak adlandırılan mumya, geçen yıl Polonyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından analiz edilmiş ve karnında bir cenin bulunmuştu.

HAMİLELEĞİNİN 28. HAFTASINDA ÖLDÜ

Araştırmacılar, kadının yaklaşık 2 bin yıl önce hamileliğinin 28. haftasında öldüğünü ve büyük olasılıkla 20 ila 30 yaşları arasında olduğunu söyledi.

Uzmanlar, onun kafatasını ve diğer kalıntılarını kullanarak, MÖ 1. yüzyılda hayattayken nasıl göründüğünü gösteren iki görüntü elde etti.

İtalyan adli antropolog ve Varşova Mumya Projesi üyesi Chantal Milani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kemiklerimiz ve özellikle kafatasımız, bir bireyin yüzü hakkında çok fazla bilgi veriyor.

Birçok anatomik parça gibi kafatası da benzersizdir. 'En önemli unsur, yüz kemiklerinin yüzeyindeki sayısız noktada yumuşak dokuların kalınlığının yeniden yapılandırılmasıdır. Bunun için, dünyadaki çeşitli popülasyonlar için istatistiksel verilerimiz var” diye konuştu.

ANTİK MISIR'IN SOYLULARINDANDI

Bununla birlikte, “Gizemli Kadın” Mısır'ın güneyinde yer alan Nil Nehri kıyısında antik Thebes şehrindeki kraliyet mezarlarında bulundu. Bu yüzden onun Theban topluluğunun seçkinlerinden biri olduğu düşünülüyor. Genç kadının mumyası 1800'lü yılların başında keşfedildi ve MÖ 1. yüzyıla, Kleopatra'nın Kraliçe olduğu ve Thebes şehrinin önemli bir ticaret merkezi olduğu zamana kadar uzanıyor.

Mumya, Mısır Krallar Vadisi'ndeki en önemli keşiflerden bazılarının yapıldığı sıralarda, Aralık 1826'da Mısır'dan Varşova'ya götürüldü. Başlangıçta rahip Hor-Jehuti'nin kalıntılarına sahip olduğu düşünülen mumya, 2016 yılında açıldı ve bir kadının bedeni bulundu. Gizemli kadının vücudu kumaşlara özenle sarılmış ve onu öbür dünyada kullanabilmesi için yanına zengin bir tılsım seti bırakılmıştı.

VARŞOVA ULUSAL MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Milani, "Mumyalama, bir insanı öbür dünya için korumak için verilen özenin bir ifadesiydi" dedi.

Diğer taraftan, “Gizemli Kadın”ın bir fetüs içerdiği bilinen ilk mumyalanmış örnek olduğuna inanılıyor ve şu anda Varşova'daki Ulusal Müze'de sergileniyor.

Kadının yapılandırılmış yüzüne ait görüntüler ise 3 Kasım'dan bu yana ülkenin güneydoğusunda bulunan Silesia Müzesi'ndeki bir sergide görülebilir.