Gamescom 2020'nin kazananları belli oldu

Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilen Gamescom'un bu yılki kazananları belli oldu

Gamescom, yılın en iyi oyunlarının açıklandığı Gamescom Ödülleri 2020 (Gamescom Awards 2020) kazananlarını açıkladı. İşte kazanan oyunlar...

En iyi aile oyunu

KeyWe - Stonewheat & Sons





En iyi devam oyunu

Borderlands 3 - 2K





En iyi PC oyunu ​

Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED





En iyi yarış oyunu

DIRT5 - Codemasters

En iyi ‘remaster’ oyunu

Mafia: Definitive Edition - 2K

En iyi RPG (rol yapma) oyunu

Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED

En iyi simülasyon

Project CARS 3 - Bandai Namco Entertainment

En iyi spor oyunu

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - Activision

En iyi strateji oyunu

Humankind - Amplitude Studios & SEGA Europe

En orijinal oyun

Voidtrain - Hypetrain Digital

Gamescom’un en iyisi

Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED

En iyi tanıtım

Little Nightmares 2 - Tarsier Studios

Oyunun kalbi özel ödülü

Indie Arena Booth - Super Crowd Entertainment

En iyi aksiyon macera oyunu

Watch Dogs: Legion - Ubisoft

En iyi aksiyon oyunu

Star Wars: Squadrons - Electronic Arts

En iyi bağımsız oyun

Curious Expedition 2 - Maschinen-Mensch

En iyi Microsoft Xbox oyunu

Tell Me Why - Microsoft

En iyi çok oyunculu oyun

Operation: Tango - Clever Plays

En iyi Nintendo Switch oyunu

Little Nightmares 2 - Bandai Namco Entertainment

En iyi Sony Playstation oyunu

Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED