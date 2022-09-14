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FIFA 23 reytingleri açıklandı

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FIFA 23 yakında oyuncularla buluşmaya hazırlanırken EA Sports, en iyi 23 oyuncuyu paylaştı. Cristiano Ronaldo'nun da Lionel Messi'nin de reytinglerinin düşmüş olması dikkat çekti

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FIFA 23 reytingleri açıklandı

 

 FIFA 23, 30 Eylül 2022 Cuma günü Birleşik Krallık’ta ve dünya çapında resmi olarak piyasaya sürülecek ve yaklaşan lansman öncesinde EA Sports, en yüksek puan alan 23 oyuncuyu paylaştı.

Düşüş yaşamış olmasına rağmen Messi, en yüksek reytingli oyuncu olarak en üst sırayı paylaşan beş oyuncudan biri olurken, Cristiano Ronaldo, FIFA 23’teki FIFA 11’den bu yana en düşük FIFA Ultimate Team reytingine sahip oldu ve sekizinci sıraya kadar geriledi.

FIFA 23’ün zirvesinde ise Karim Benzema yer alırken, ikinci sırada Robert Lewandowski, üçüncü sırada da Kylian Mbapppe yer aldı.

EA Sports, en iyi oyuncuları şu şekilde sıraladı:

  1. Karim Benzema (Real Madrid) – 91 rated
  2. Robert Lewandowski (Barcelona) – 91 rated
  3. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) – 91 rated
  4. Kevin De Bruyne (Manchester City) – 91 rated
  5. Lionel Messi (Paris Saint-Germain) – 91 rated
  6. Mohamed Salah (Liverpool) – 90 rated
  7. Virgil van Dijk (Liverpool) – 90 rated
  8. Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 90 rated
  9. Thibaut Courtois (Real Madrid) – 90 rated
  10. Manuel Neuer (Bayern Munich) – 90 rated
  11. Neymar Jr (Paris Saint-Germain) – 89 rated
  12. Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) – 89 rated
  13. Sadio Mane (Bayern Munich) – 89 rated
  14. Joshua Kimmich (Bayern Munich) – 89 rated
  15. Casemiro (Manchester United) – 89 rated
  16. Alisson (Liverpool) – 89 rated
  17. Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 89 rated
  18. Ederson (Manchester City) – 89 rated
  19. N’Golo Kante (Chelsea) – 89 rated
  20. Jan Oblak (Atletico Madrid) – 89 rated
  21. Erling Haaland (Manchester City) – 88 rated
  22. Toni Kroos (Real Madrid) – 88 rated
  23. Marquinhos (Paris-Saint Germain) – 88 rated
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