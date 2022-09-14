FIFA 23 reytingleri açıklandı

FIFA 23 yakında oyuncularla buluşmaya hazırlanırken EA Sports, en iyi 23 oyuncuyu paylaştı. Cristiano Ronaldo'nun da Lionel Messi'nin de reytinglerinin düşmüş olması dikkat çekti

FIFA 23, 30 Eylül 2022 Cuma günü Birleşik Krallık’ta ve dünya çapında resmi olarak piyasaya sürülecek ve yaklaşan lansman öncesinde EA Sports, en yüksek puan alan 23 oyuncuyu paylaştı.

Düşüş yaşamış olmasına rağmen Messi, en yüksek reytingli oyuncu olarak en üst sırayı paylaşan beş oyuncudan biri olurken, Cristiano Ronaldo, FIFA 23’teki FIFA 11’den bu yana en düşük FIFA Ultimate Team reytingine sahip oldu ve sekizinci sıraya kadar geriledi.

FIFA 23’ün zirvesinde ise Karim Benzema yer alırken, ikinci sırada Robert Lewandowski, üçüncü sırada da Kylian Mbapppe yer aldı.

EA Sports, en iyi oyuncuları şu şekilde sıraladı: