FIFA 23 reytingleri açıklandı

FIFA 23, 30 Eylül 2022 Cuma günü Birleşik Krallık’ta ve dünya çapında resmi olarak piyasaya sürülecek ve yaklaşan lansman öncesinde EA Sports, en yüksek puan alan 23 oyuncuyu paylaştı.
Düşüş yaşamış olmasına rağmen Messi, en yüksek reytingli oyuncu olarak en üst sırayı paylaşan beş oyuncudan biri olurken, Cristiano Ronaldo, FIFA 23’teki FIFA 11’den bu yana en düşük FIFA Ultimate Team reytingine sahip oldu ve sekizinci sıraya kadar geriledi.
FIFA 23’ün zirvesinde ise Karim Benzema yer alırken, ikinci sırada Robert Lewandowski, üçüncü sırada da Kylian Mbapppe yer aldı.
EA Sports, en iyi oyuncuları şu şekilde sıraladı:
- Karim Benzema (Real Madrid) – 91 rated
- Robert Lewandowski (Barcelona) – 91 rated
- Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) – 91 rated
- Kevin De Bruyne (Manchester City) – 91 rated
- Lionel Messi (Paris Saint-Germain) – 91 rated
- Mohamed Salah (Liverpool) – 90 rated
- Virgil van Dijk (Liverpool) – 90 rated
- Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 90 rated
- Thibaut Courtois (Real Madrid) – 90 rated
- Manuel Neuer (Bayern Munich) – 90 rated
- Neymar Jr (Paris Saint-Germain) – 89 rated
- Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) – 89 rated
- Sadio Mane (Bayern Munich) – 89 rated
- Joshua Kimmich (Bayern Munich) – 89 rated
- Casemiro (Manchester United) – 89 rated
- Alisson (Liverpool) – 89 rated
- Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 89 rated
- Ederson (Manchester City) – 89 rated
- N’Golo Kante (Chelsea) – 89 rated
- Jan Oblak (Atletico Madrid) – 89 rated
- Erling Haaland (Manchester City) – 88 rated
- Toni Kroos (Real Madrid) – 88 rated
- Marquinhos (Paris-Saint Germain) – 88 rated