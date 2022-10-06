banner875
banner815
UKÜ, YDÜ ve Levent gecenin kazananları
UKÜ, YDÜ ve Levent gecenin kazananları
13 0
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
7 0
 
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
26 0
109 0
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
7 0
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
19 0
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
14 0
banner878

Facebook, akış sayfasını değiştiriyor

banner476

Facebook, kullanıcıların akış sayfalarını kişiselleştirebilecekleri yeni bir değişikliği devreye alıyor. "Daha az göster" ya da "daha fazla göster" seçenekleriyle kullanıcılar hangi gönderileri ana sayfalarında görmek istediklerine karar verebilecekler

banner825
Facebook, akış sayfasını değiştiriyor

 

 Meta tarafından bir blog gönderisinde, Facebook akış sayfasındaki güncellemelerin kullanıcılarla daha alakalı hale getirmeyi amaçladığını yazdı. Bugünden itibaren, insanlar sosyal ağdaki her gönderi için “Daha Fazla Göster” ve “Daha Az Göster” seçeneklerini görecek.

Facebook’un sosyal ağdaki her gönderi için bir sıralama puanı var. “Daha Fazla Göster” seçeneği seçildiğinde, Facebook o gönderi ve ilgili içeriğin puanını geçici olarak artıracak. “Daha Az Göster” seçildiğinde ise platform o içeriğin puanını geçici olarak düşürecek. Facebok, bu yöntemle algoritmaları daha etkili hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Şirket ayrıca, kullanıcıların akışta daha fazla veya daha az görmek istedikleri gönderi kaynaklarını kontrol etmelerini sağlayan yeni seçenekler de sunuyor. Örneğin, kullanıcılar artık arkadaşlarından ve ailelerinden daha fazla gönderi ve gruplarla sayfalardan daha az gönderi görmeyi seçebilecek.

Facebook’taki bu değişiklik, ünlüler tarafından bile tepkiyle karşılanan ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz günlerde Instagram’ın daha fazla önerilen içerik göstereceğini söylemesinden hemen sonra geliyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.