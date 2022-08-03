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En kısa gün rekoru kırıldı

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Bilim insanları en kısa gün rekorunun kırıldığını duyurdu. 29 Haziran'da Dünya'nın dönüş hızı artış gösterdi. Bir gün normalde 1.59 milisaniye daha hızlı tamamlandı. Dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde gezegenimiz Dünya için yıkıcı sonuçların oluşabileceği belirtildi

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En kısa gün rekoru kırıldı

 

 Popular Mechanics'in haberine göre; bilim insanları, dünyanın normalden farklı bir harekette bulunduğunu fark etti. Söz konusu farklılığın ortaya çıkması sonucu bilim insanları şaşkına döndü.


En kısa gün rekoru kırıldı: Yıkıcı sonuçları olabilir - 2

Dünya'nın normalden daha hızlı döndüğünü ve günleri normalden daha kısa hale getirdiğini keşfeden bilim insanları bunun yıkıcı sonuçlarının olabileceğini ifade etti.


En kısa gün rekoru kırıldı: Yıkıcı sonuçları olabilir - 3

Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı tarafından yapılan yeni ölçümler, Dünya'nın yarım yüzyıl öncesine göre daha hızlı döndüğünü ortaya çıkardı.


En kısa gün rekoru kırıldı: Yıkıcı sonuçları olabilir - 4

29 Haziran'da, Dünya'nın tam dönüşü 24 saatten 1,59 milisaniye daha kısa sürdü. Bu ölçüm Dünya için en kısa gün olarak kayıtlara geçti.


En kısa gün rekoru kırıldı: Yıkıcı sonuçları olabilir - 5

Bilim insanları Dünya'nın dönme hızı hızlanmaya devam ederse, atomik saatlerimizden bir saniye çıkarmamız gerekebileceği konusunda uyardılar.


En kısa gün rekoru kırıldı: Yıkıcı sonuçları olabilir - 6

Teknoloji şirketi Meta'daki araştırmacılar, 'artık bir saniyenin' teknoloji üzerinde devasa etkileri olacağını ve donanım altyapıları için "büyük bir acı kaynağı" olacağını söyledi.


En kısa gün rekoru kırıldı: Yıkıcı sonuçları olabilir - 7

Bazı uzmanlar, dünyanın en yüksek dağlarındaki buzulların erimesinin ve yeniden donmasının düzensiz hıza katkıda bulunabileceğine inanıyor.


En kısa gün rekoru kırıldı: Yıkıcı sonuçları olabilir - 8

TimeandDate web sitesi, "Dünya, bilim insanlarının dönme hızını ölçmek için atomik saatleri kullanmaya başlamasından bu yana en kısa gününü kaydetti" açıklamasında bulundu.

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